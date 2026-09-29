Cầu mây Việt Nam tạo dấu ấn vàng tại ASIAD 20

Các tuyển thủ cầu mây Việt Nam bước vào trận đấu chung kết với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly, trong khi Lê Thị Hồng Liên đóng vai trò dự bị. Ảnh: Bùi Lượng

Đối thủ của Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly là đội Philippines. Ảnh: Bùi Lượng

Ngay từ những pha cầu đầu tiên, các cô gái Việt Nam chủ động tổ chức lối chơi, liên tục tạo sức ép bằng những cú đá tấn công mạnh và hiểm. Ảnh: Bùi Lượng

Với khả năng phối hợp ăn ý và lối chơi chắc chắn, hai tuyển thủ Việt Nam từng bước tạo khoảng cách trước đối thủ, trước khi khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng cách biệt 15-8. Ảnh: Bùi Lượng

Ở set đấu thứ 2, các cô gái Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo để giành chiến thắng với tỷ số 15-4, đồng thời ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng

Chiến thắng thuyết phục trước Philippines giúp cầu mây nữ mang về tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, qua đó giải tỏa “cơn khát vàng” sau đúng 1 tuần với tấm HCV của Karate. Ảnh: Bùi Lượng

Các cầu thủ và ban huấn luyện vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Bùi Lượng

Những cái ôm và nụ cười sau trận đấu ghi lại trọn vẹn cảm xúc của các tuyển thủ sau hành trình nỗ lực trên sân. Ảnh: Bùi Lượng

Để có mặt trong trận đấu quyết định, đội tuyển Việt Nam đã trải qua trận bán kết đầy thử thách trước Hàn Quốc. Ảnh: Bùi Lượng

Từ màn ngược dòng khó khăn trước Hàn Quốc đến chiến thắng áp đảo trước Philippines, các cô gái cầu mây Việt Nam đã giành tấm HCV quý giá, mang về niềm vui lớn cho Đoàn Thể thao Việt Nam ở chặng cuối ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Trưởng đoàn Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho các vận động viên cầu mây giành HCV. Ảnh: Bùi Lượng

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng ngay cho đội tuyển. Đồng thời động viên các vận động viên đội tuyển cầu mây và các đội tuyển còn chưa thi đấu tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Ảnh: Bùi Lượng