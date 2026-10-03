Cầu mây Việt Nam giành huy chương vàng thứ hai tại ASIAD 20

Trong ngày thi đấu chính thức áp chót của Asiad 2026, Việt Nam tranh tài ở 6 môn, với tâm điểm là trận chung kết 4 nữ cầu mây. Các cô gái Việt Nam gặp Thái Lan tranh tấm HCV. Đội hình Việt Nam gồm Nguyễn Thị Mỹ (2), Trần Thị Ngọc Yến (4), Nguyễn Thị Yến (11) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (12).

Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương, Việt Nam xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp

Ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc vượt mốc 300 huy chương trên bảng tổng sắp (162 HCV, 81 HCB và 73 HCĐ).

Thái Lan chính là bại tướng của tuyển cầu mây nữ Việt Nam ở vòng bảng. Chiến thắng này mang lại sự tự tin cho các học trò HLV Trần Thị Vui, nhưng rõ ràng trận chung kết có tính chất hoàn toàn khác.

Cầu mây 4 nữ Việt Nam trải qua trận chung kết đầy kịch tính trước Thái Lan, đặc biệt sau khi bỏ lỡ match point ở set 2. Ảnh Vietnamnet

Đội Việt Nam thắng set 1.

Tới hiệp 2, tuyển Thái Lan vùng lên và có những thời điểm dẫn nhiều điểm. Nhưng trong thời khắc quyết định ở cuối hiệp, đội bốn nữ Việt Nam trở lại và lên liền một mạch 6 điểm để dẫn 14-13. Tuy nhiên, tuyển nữ Thái Lan kéo trận đấu vào hiệp 3 khi thắng 17-15.

Cầu mây mang về 2 HCV cho đoàn TTVN tại Asiad 2026, đều ở nội dung nữ (đôi nữ và bốn nữ). Ảnh Vietnamnet

Hai đội tiếp tục duy trì thế trận kịch tính ở hiệp cuối, tuyển nữ Việt Nam thắng 15-11. Chung cuộc, cô trò HLV Trần Thị Vui thắng 2-1 và giành huy chương vàng ASIAD 20 thứ hai của cầu mây Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên từ năm 2006, Đoàn Thể thao Việt Nam có hai huy chương vàng trong một kỳ ASIAD môn này.