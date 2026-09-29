Cầu mây Việt Nam giành HCV thứ 2 tại ASIAD 2026

Sáng 29/9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ tại ASIAD 2026, diễn ra ở Nagoya, Nhật Bản.

Việt Nam nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 15-8 ở set đầu. Sang set hai, các vận động viên tiếp tục thi đấu áp đảo, khép lại trận đấu với tỷ số 15-4.

Cầu mây Việt Nam xuất sắc giành tấm HCV thứ hai tại ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng.

Chiến thắng mang về tấm HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, đồng thời giúp cầu mây nữ Việt Nam trở lại ngôi cao nhất ở nội dung đôi nữ sau 20 năm, kể từ ASIAD 2006 tại Doha.

Thành tích này đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ vận động viên mới, tiếp nối truyền thống của cầu mây nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Sau trận đấu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong gửi lời chúc mừng đội tuyển, đồng thời ghi nhận nỗ lực và thành tích của các vận động viên.

Tấm HCV thứ hai tiếp thêm động lực cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong chặng đường còn lại tại ASIAD 2026.