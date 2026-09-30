Cầu mây nữ xuất sắc mang về tấm HCV thứ 2 cho đoàn Thể thao Việt Nam

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh (ngoài cùng bên trái) trao thưởng "nóng" cho đội cầu mây nữ.

Xuất phát với đội hình chủ lực gồm Nguyễn Thị Thu Trang (đội trưởng) và Nguyễn Thị Khánh Ly (Lê Thị Hồng Liên dự bị), đội cầu mây nữ Việt Nam thắng dễ Philippines ở set đầu tiên với tỷ số 15-8, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi để bước vào set 2. Liên tục dẫn điểm trước đối thủ có lộ rõ dấu hiệu vỡ trận, các cô gái Việt Nam đã kết thúc set đấu thứ 2 với điểm số 15-4, qua đó thắng cung cuộc với tỷ số 2-0, đoạt HCV .

Như vậy, sau 20 năm kể từ khi thế hệ của Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo giành được HCV ở ASIAD Doha (Qatar), cầu mây nữ Việt Nam mới lại có HCV đôi nữ.