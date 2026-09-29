Cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng đôi nữ ASIAD 20

Bước vào trận chung kết, đội tuyển Việt Nam với Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên thi đấu tự tin, chủ động và nhanh chóng tạo thế áp đảo trước Philippines.

Hai vận động viên xuất phát Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly kiểm soát tốt thế trận. Khánh Ly liên tục gây sức ép bằng những pha tấn công mạnh và chính xác, trong khi Thu Trang phối hợp hiệu quả, giúp Việt Nam duy trì khoảng cách an toàn.

Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng 15-8 ở ván đầu tiên. Sang ván hai, ưu thế tiếp tục được duy trì khi Việt Nam sớm tạo khoảng cách lớn và khép lại ván đấu với tỷ số 15-4.

Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp cầu mây nữ Việt Nam bước lên bục cao nhất nội dung đôi nữ ASIAD 20. Đây cũng là Huy chương Vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Một tấm Huy chương Vàng đầy tự hào, tiếp tục khẳng định vị thế của Cầu mây Việt Nam trên bản đồ Cầu mây châu Á.

Trước đó, tại bán kết ngày 28/9, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vượt qua Hàn Quốc với tỷ số 2-0, các trận đấu lần lượt là 15-6 và 15-13.

Ở trận đầu, Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và có thời điểm dẫn Việt Nam 6-3. Trước tình thế này, huấn luyện viên Trần Thị Vui điều chỉnh nhân sự, đưa Lê Thị Hồng Liên vào sân thay Nguyễn Thị Khánh Ly.

Sự thay đổi nhanh chóng phát huy hiệu quả. Hồng Liên cùng Thu Trang giúp Việt Nam lấy lại thế trận, cải thiện khả năng bắt bước một, phối hợp và xử lý cầu trước khi tạo chuỗi điểm để thắng ngược 15-6.

Sang trận hai, Hàn Quốc bám đuổi quyết liệt nhưng các vận động viên Việt Nam duy trì sự tập trung ở những thời điểm quyết định, thắng 15-13 và giành vé vào chung kết.

Ở trận bán kết còn lại, Philippines đánh bại Lào 2-0 để lần đầu giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ ASIAD.

Với chiến thắng trước Philippines trong trận đấu cuối cùng, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên đã mang về tấm Huy chương Vàng đầy ý nghĩa cho cầu mây Việt Nam tại đấu trường châu Á.