Cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV ASIAD 20 sau trận cầu kịch tính

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục

Bước vào trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan - một trong những cường quốc hàng đầu của cầu mây thế giới. Đội hình xuất phát của Việt Nam gồm Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền.

Các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin. Khả năng phòng thủ trên lưới hiệu quả cùng những pha tấn công tốt giúp Việt Nam nhanh chóng vượt lên dẫn 3-1, rồi 5-1.

Sau thời gian hội ý, Thái Lan điều chỉnh lối chơi và từng bước thu hẹp khoảng cách. Hai đội liên tục có những pha tấn công và chắn cầu quyết liệt, khiến set đấu trở nên hấp dẫn. Thái Lan rút ngắn tỉ số xuống 8-9, nhưng các cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung để duy trì lợi thế 11-8 rồi 12-9.

Ở thời điểm quan trọng, khả năng chắn cầu hiệu quả giúp Việt Nam gia tăng cách biệt lên 14-10. Dù sau đó để đối thủ có thêm một điểm, các cô gái Việt Nam vẫn bình tĩnh kết thúc set đầu với chiến thắng 15-11.

Set 2 diễn ra với thế trận hoàn toàn khác. Thái Lan chủ động hơn và nhanh chóng tạo được lợi thế. Sau khi Việt Nam dẫn 2-1, đối thủ liên tiếp ghi điểm để vượt lên 5-2, rồi 7-3. Ban huấn luyện Việt Nam có sự điều chỉnh nhân sự khi đưa Lê Ngọc Tuyết vào sân thay Nguyễn Thị My.

Thái Lan tiếp tục duy trì khoảng cách 8-4, 9-5 rồi 13-8, đẩy Việt Nam vào thế phải bám đuổi. Tuy nhiên, trong thời điểm khó khăn nhất, các cô gái Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen ngợi.

Từ chỗ bị dẫn sâu, Việt Nam kiên trì giành lại từng điểm. Những pha tấn công hiệu quả kết hợp với khả năng chắn cầu tốt giúp đội rút ngắn cách biệt xuống 10-13 rồi cân bằng 13-13.

Tinh thần lên cao, Việt Nam tiếp tục ghi điểm để vượt lên dẫn 14-13, đưa trận đấu đến thời điểm vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, Thái Lan kịp cân bằng 14-14 trước khi vượt lên dẫn 15-14.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng để TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng vào sân chăm sóc chấn thương cho Nguyễn Thị Yến. Đây cũng là lần thứ ba bác sĩ của Đoàn Thể thao Việt Nam phải vào sân hỗ trợ các VĐV trong trận chung kết căng thẳng.

Khi trận đấu trở lại, Thái Lan nâng tỉ số lên 16-14. Việt Nam nỗ lực rút ngắn xuống 15-16 nhưng cuối cùng đối thủ giành điểm quyết định, thắng 17-15, cân bằng tỉ số trận đấu 1-1 và buộc hai đội phải bước vào set 3 quyết định tấm HCV.

Ở set đấu cuối cùng, Thái Lan có khởi đầu tốt hơn khi liên tiếp dẫn 2-0 rồi 3-0. Việt Nam ghi điểm rút ngắn xuống 1-3 trước khi trận đấu phải tạm dừng vì VĐV Chithuan Wiphada của Thái Lan gặp chấn thương.

Khi trận đấu tiếp tục, Thái Lan duy trì lợi thế và dẫn 5-2. Nhưng một lần nữa, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của các cô gái Việt Nam được thể hiện đúng lúc.

Từ thế bị dẫn ba điểm, Việt Nam kiên trì bám đuổi, rút ngắn xuống 4-5 rồi cân bằng 5-5 trong tiếng hô “cố lên” vang lên không ngớt từ các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam và người hâm mộ trên khán đài.

Hai đội tiếp tục giằng co ở mốc 6-6 trước khi Việt Nam tăng tốc, vượt lên dẫn 8-6. Thái Lan rút ngắn xuống 7-8 nhưng các cô gái Việt Nam vẫn duy trì được sự chủ động, lần lượt tạo khoảng cách 10-8, 11-8, 12-9 và 14-10.

Chỉ còn cách tấm HCV đúng một điểm nhưng đây cũng là thời điểm căng thẳng nhất của trận chung kết. Thái Lan cứu được một điểm, rút ngắn tỉ số xuống 11-14.

Ở thời khắc quyết định, các cô gái Việt Nam vẫn giữ được sự tập trung để giành điểm số cuối cùng, khép lại set 3 với chiến thắng 15-11.

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 với các tỉ số 15-11, 15-17 và 15-11, qua đó xuất sắc giành HCV nội dung quadrant nữ ASIAD 20.

Đó là chiến thắng của bản lĩnh và tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Hai lần trong trận đấu, các cô gái Việt Nam rơi vào thế khó, đặc biệt là khi bị dẫn 2-5 ở set 2 và 2-5 ở set quyết định. Nhưng không có sự buông xuôi. Từng điểm số được chắt chiu để Việt Nam trở lại và cuối cùng bước lên bục cao nhất.

Tấm HCV quadrant nữ cũng là HCV thứ hai của riêng cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ, đồng thời là HCV thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Khi điểm số cuối cùng được ghi, niềm vui vỡ òa trên sân đấu. Các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. Sau một trận chung kết kéo dài ba set đầy căng thẳng, những giọt nước mắt ấy là phần thưởng cho tinh thần chiến đấu đến cùng của các cô gái cầu mây Việt Nam.