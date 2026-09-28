Cầu mây nữ Việt Nam trước cơ hội tái lập kỳ tích tại ASIAD

Các cô gái của cầu mây Việt Nam có màn ngược dòng bản lĩnh để giành chiến thắng trước đối thủ Hàn Quốc để vào trận chung kết. Ảnh chụp màn hình

Màn ngược dòng bản lĩnh của các cô gái Việt

Bước vào bán kết gặp Hàn Quốc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam khởi đầu không như mong muốn. Thu Trang và Khánh Ly để đối thủ dẫn trước 6-3 trong set đầu tiên. Trước tình thế đó, Ban huấn luyện quyết định đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly.

Sự điều chỉnh nhân sự nhanh chóng phát huy hiệu quả. Hồng Liên bắt nhịp tốt, phối hợp ăn ý với Thu Trang, giúp đội tuyển Việt Nam thay đổi hoàn toàn thế trận. Từ chỗ bị dẫn 3-6, các cô gái Việt Nam ghi liền 12 điểm, tạo nên màn ngược dòng ấn tượng để thắng 15-6.

Set 2 tiếp tục diễn ra căng thẳng. Hàn Quốc không dễ dàng buông xuôi và có thời điểm vượt lên dẫn trước. Trong một tình huống nỗ lực cứu cầu, Thu Trang gặp vấn đề và phải nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm các tuyển thủ Việt Nam mất đi sự tập trung.

Hai đội giằng co từng điểm và kéo tỷ số lên 13-13. Ở thời điểm quyết định, bản lĩnh của các cô gái Việt Nam được thể hiện khi ghi liên tiếp 2 điểm, thắng 15-13, qua đó khép lại trận bán kết với chiến thắng 2-0.

Huấn luyện viên trưởng Trần Thị Vui thừa nhận đây là khoảnh khắc mà chính bà cũng không nghĩ tới. “Từ tỷ số 3-6 vươn lên 15-6 thực sự rất tuyệt vời”, huấn luyện viên Trần Thị Vui chia sẻ.

Huấn luyện viên Trần Thị Vui khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, quyết định thay Khánh Ly bằng Hồng Liên cũng cho thấy chiều sâu và sự linh hoạt trong cách vận hành đội hình của cầu mây nữ Việt Nam. Theo huấn luyện viên Trần Thị Vui, việc thay đổi nhân sự không xuất phát từ việc một vận động viên thi đấu không tốt, mà nằm trong tính toán chiến thuật của Ban huấn luyện.

“Vận động viên nào khi bị thay ra cũng sẽ có những cảm xúc nhất định, dù không phải vì các bạn thi đấu không tốt. Tuy nhiên, chiến thuật của chúng tôi ngay từ đầu là nếu vận động viên nào đang duy trì được chuỗi thi đấu tốt thì sẽ tiếp tục giữ trên sân”, bà Trần Thị Vui nói.

Cách điều chỉnh hợp lý, khả năng thích ứng trước diễn biến trận đấu và đặc biệt là tinh thần đồng đội đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua thời điểm khó khăn. Đó cũng là những yếu tố cần thiết nếu các cô gái Việt Nam muốn tạo nên bất ngờ trước Philippines trong trận chung kết.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm trong trận bán kết. Ảnh chụp màn hình

Thử thách lớn mang tên Philippines

Đối thủ Philippines trong trận chung kết được đánh giá là thử thách không dễ vượt qua của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với những gì thể hiện trước Hàn Quốc, cầu mây nữ Việt Nam có cơ sở để bước vào trận đấu với sự tự tin. Khả năng duy trì sự tập trung, chống chịu sức ép và tạo đột biến ở những thời điểm quyết định đã được thể hiện rõ trong trận bán kết.

Đặc biệt, chiến thắng trước Hàn Quốc cho thấy đội tuyển Việt Nam không dễ bị đánh bại khi rơi vào thế bất lợi. Từ 3-6, các cô gái Việt Nam có thể tạo nên chuỗi 12 điểm liên tiếp. Khi tỷ số set 2 là 13-13, họ cũng đủ bình tĩnh để giành 2 điểm quyết định. Những chi tiết ấy có thể trở thành lợi thế về tâm lý trong trận chung kết.

Tuy nhiên, trận đấu với Philippines chắc chắn sẽ là câu chuyện khác. Khoảng cách giữa hai đội có thể được quyết định chỉ bằng một vài tình huống xử lý. Bởi vậy, việc hạn chế sai sót, duy trì sự ổn định và tận dụng tốt từng cơ hội sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Huấn luyện viên Trần Thị Vui cho biết toàn đội sẽ dồn toàn lực cho trận đấu cuối cùng để hoàn thành mục tiêu cao nhất.

Trận chung kết diễn ra lúc 7h ngày 29-9 (giờ Việt Nam), mở ra cơ hội để cầu mây nữ Việt Nam viết tiếp câu chuyện lịch sử tại ASIAD.

Đã 20 năm kể từ khi Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo đánh bại Myanmar 2-0 trong trận chung kết nội dung đôi nữ tại ASIAD 15 ở Doha (Qatar), mang về tấm Huy chương vàng lịch sử cho cầu mây Việt Nam. Hai thập kỷ sau, một thế hệ mới đang đứng trước cơ hội đưa lá cờ Việt Nam trở lại vị trí cao nhất.

Một trận đấu, một cơ hội vàng và phía sau đó là khát vọng tái lập kỳ tích Doha sau đúng 20 năm.