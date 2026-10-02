Cầu mây nữ Việt Nam tái đấu Thái Lan chung kết, quyết tâm giành HCV ASIAD 2026

Điểm tựa phong độ

Ở bán kết, Việt Nam chỉ cần hai set để đánh bại chủ nhà Nhật Bản 2-0 với các tỷ số 15-8, 15-10. Trong khi đó, Thái Lan cũng vượt qua Indonesia 2-0 (15-9, 15-4). Việc không phải trải qua những trận đấu quá căng thẳng giúp hai đội duy trì nền tảng thể lực và sự hưng phấn trước trận chung kết.

Đội nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan 2-0 ở vòng bảng

Việt Nam đang là đương kim vô địch nội dung 4 người nữ và từng đánh bại Thái Lan 2-0 ở vòng bảng với các điểm số 17-14 và 15-12. Tuy nhiên, kết quả này không đảm bảo lợi thế cho cô trò HLV Trần Thị Vui khi hai đội từng có những cuộc đối đầu rất khác nhau.

Tại King's Cup 2026 diễn ra ở Thái Lan hồi tháng 8, đội tuyển nữ Việt Nam đã thất bại trước chủ nhà trong trận chung kết. Vì vậy, cuộc tái đấu tại ASIAD lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt, khi cả hai đều hướng tới tấm HCV.

Đội hình Việt Nam đang duy trì sự ổn định với bộ khung Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến cùng Nguyễn Thị Ngọc Huyền hoặc Hoàng Thị Thu Thảo. Các VĐV thi đấu ăn ý và đạt phong độ cao, đặc biệt chưa để thua set nào từ đầu đại hội.

Nỗ lực hết sức mình

Đội nữ Thái Lan chắc chắn đã có thêm sự chuẩn bị sau thất bại ở vòng bảng. Đội bóng này hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu của Việt Nam và nhiều khả năng sẽ có những điều chỉnh về chiến thuật trong trận đấu quyết định.

Các cô gái Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công tấm HCV ASIAD 2026

HLV Trần Thị Vui cho biết: “Tôi vẫn nhắc các học trò rằng thắng ở vòng bảng không nói lên tất cả. Đối thủ chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị và điều chỉnh cho trận đấu quan trọng nhất”.

Theo HLV Trần Thị Vui, Ban huấn luyện đã rút ra nhiều bài học từ những lần đối đầu Thái Lan, đồng thời liên tục nhắc nhở các VĐV duy trì sự tập trung và tự tin.

“Các VĐV sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần cao nhất, niềm tin vì màu cờ sắc áo và vì niềm tự hào của đất nước. Chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng. Đối thủ luôn rất đáng ngại, nhưng không gì là không thể. Chỉ còn một trận đấu quyết định, toàn đội sẽ tự tin để mang về niềm vui cho người hâm mộ”, HLV Trần Thị Vui bày tỏ.

Sau tấm HCV tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, cầu mây nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ ngôi vô địch trong cuộc đối đầu được dự báo đầy quyết liệt với Thái Lan.