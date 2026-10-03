Cầu mây nữ Việt Nam giữ vững ngôi vô địch ASIAD 2026

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương Vàng từng giành được tại ASIAD. (Nguồn: TTXVN)

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công Huy chương Vàng nội dung đồng đội 4 người nữ tại ASIAD 2026 sau chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết sáng 3/10.

Các cô gái Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu 15-11, nhưng để đối thủ gỡ hòa ở set hai. Bước vào set quyết định, đội tiếp tục rơi vào thế bị dẫn trước. Tuy nhiên, các vận động viên giữ được sự bình tĩnh, từng bước giành lại quyền chủ động và thắng 15-11, khép lại trận đấu với tỷ số 2-1.

Theo huấn luyện viên Trần Thị Vui, Việt Nam và Thái Lan đã nhiều lần gặp nhau tại các giải quốc tế nên hiểu khá rõ lối chơi, kỹ thuật và chiến thuật của nhau. Trong bối cảnh trình độ chuyên môn không có nhiều chênh lệch, khả năng giữ bình tĩnh và xử lý những thời điểm bất lợi trở thành yếu tố quan trọng.

Sau khi bỏ lỡ cơ hội kết thúc trận đấu ở set hai, các tuyển thủ Việt Nam nhanh chóng ổn định tinh thần, điều chỉnh cách phát cầu và tổ chức lại lối chơi. Bài học từ thất bại trước Thái Lan tại King's Cup cũng giúp toàn đội xử lý tốt hơn những tình huống then chốt trong lần tái đấu này.

Vận động viên Nguyễn Thị My cho biết tấm Huy chương Vàng mang lại cảm giác tự hào và giải tỏa sau thời gian dài cô trò cùng chịu áp lực trong quá trình chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam được tặng thưởng vì thành tích xuất sắc. (Nguồn: TTXVN)

Sau Huy chương Vàng tại ASIAD Hàng Châu 2022, đội tuyển bước vào kỳ Đại hội năm nay với yêu cầu không chỉ tiếp tục giành huy chương mà còn duy trì vị thế ở đấu trường châu lục. Thành tích lần này là kết quả của quá trình chuẩn bị dài, trong đó các vận động viên và ban huấn luyện cùng trải qua nhiều thời điểm khó khăn.

Hai huấn luyện viên Trần Thị Vui và Hoàng Thái Xuân đều từng là tuyển thủ cầu mây, từng tham dự ASIAD trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Với êkíp chỉ gồm hai người, họ cùng đảm nhiệm từ kỹ thuật, chiến thuật đến tâm lý, sức khỏe và sinh hoạt của các vận động viên.

Chiến thắng trước Thái Lan giúp cầu mây nữ Việt Nam hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng tại ASIAD 2026, đóng góp 2 trong 3 Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tính đến chiều 3/10.