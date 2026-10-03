Cầu mây nữ Việt Nam giành Huy chương Vàng thứ hai tại ASIAD 2026

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam gồm các tuyển thủ: Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến và Hoàng Thị Thu Thảo. Các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và giành chiến thắng 15 - 11 trong set đầu tiên.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam đã có một trận chung kết kịch tính. Ảnh: Quý Lượng

Sang set 2, Thái Lan tạo được lợi thế và có thời điểm dẫn khá sâu. Tuy nhiên, bằng tinh thần không bỏ cuộc, đội tuyển Việt Nam kiên trì bám đuổi, cân bằng 13 - 13 rồi vượt lên dẫn 14 - 13.

Trong màn giằng co nghẹt thở ở những điểm cuối, Thái Lan thắng 17 - 15, đưa trận đấu vào set 3 quyết định.

Đội tuyển nữ cầu mây Việt Nam đã bảo vệ thành công Huy chương Vàng ASIAD. Ảnh: Quý Lượng

Ở set cuối, Việt Nam một lần nữa rơi vào thế khó khi bị dẫn 2 - 5. Nhưng chính trong thời điểm ấy, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam được thể hiện rõ nét. Toàn đội chắt chiu từng điểm để cân bằng 5 - 5 rồi dần vượt lên, khép lại set đấu với chiến thắng 15 - 11.

Đây là Huy chương Vàng thứ ba của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Quý Lượng

Chung cuộc, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2 - 1, qua đó giành HCV nội dung quadrant nữ. Đây cũng là HCV thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam và là HCV thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau chức vô địch nội dung đôi nữ.

Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng nóng cho các vận động viên cầu mây. Ảnh: Quý Lượng

Các tuyển thủ Việt Nam đã nhiều lần bị đặt vào thế khó nhưng vẫn giữ được niềm tin, sự tập trung và tinh thần chiến đấu đến điểm số cuối cùng. Hình ảnh toàn đội vỡ òa sau chiến thắng cũng trở thành một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.