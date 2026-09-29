Cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương vàng ASIAD 2026

Niềm vui của các tuyển thủ cầu mây nữ Việt Nam sau chiến thắng 2 - 0 trong trận chung kết. Ảnh: Quý Lượng

Đội hình cầu mây nữ Việt Nam ra sân trong trận chung kết gồm Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly; Lê Thị Hồng Liên dự bị.

Với khả năng phối hợp ăn ý và lối chơi chắc chắn, hai tuyển thủ Việt Nam từng bước tạo khoảng cách trước đối thủ, khép lại set đấu đầu tiên với chiến thắng cách biệt 15 - 8.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam với huy chương vàng ASIAD 2026 nội dung đôi nữ. Ảnh: Quý Lượng

Sang set 2, các cô gái Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo bằng lối chơi kỹ thuật, những quả phát cầu đầy uy lực cùng các pha cúp cầu, santo hiểm hóc. Tỷ số 15 - 4 ở set 2 đã ấn định chiến thắng chung cuộc 2 - 0 cho cầu mây Việt Nam.

HLV trưởng Trần Thị Vui cho biết, cả Thu Trang và Khánh Ly đều thực hiện tốt và triệt để ý đồ chiến thuật của Ban huấn luyện. Thế chủ động được duy trì xuyên suốt trận đấu.

Khánh Ly được yêu cầu phát huy khả năng tấn công và chắn cầu, trong khi Thu Trang đảm nhiệm tốt khu vực phía sau khi đối phương buộc phải thay đổi phương án xử lý.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ. Ảnh: Quý Lượng

Tấm huy chương vàng này không chỉ mang lại niềm vui cho riêng đội tuyển cầu mây mà còn có ý nghĩa với Đoàn Thể thao Việt Nam.

“Đội tuyển cầu mây muốn tặng huy chương vàng này cho các cấp lãnh đạo, người hâm mộ Việt Nam đã luôn quan tâm, ủng hộ đội tuyển”, HLV Trần Thị Vui chia sẻ.

Ngay sau trận đấu, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội cầu mây; đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng ngay cho đội tuyển và động viên các vận động viên tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.