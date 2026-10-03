Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công huy chương Vàng ASIAD

Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs CH Séc, UEFA Nations League - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tây Ban Nha đang có khởi đầu đầy ấn tượng khi toàn thắng cả 2 lượt trận đầu để dẫn đầu bảng với 6 điểm. Trước đối thủ cuối bảng CH Séc, xem ra họ sẽ tiếp tục đi dạo trên sân nhà.