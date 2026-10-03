Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công huy chương Vàng ASIAD
Ngày 3/10, trong trận chung kết nội dung quadrant nữ, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thắng Thái Lan 2-1 (với các tỷ số 15-11, 15-17, 15-11), giành huy chương Vàng.
Đây là huy chương Vàng thứ hai của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20, sau huy chương Vàng đôi nữ và là huy chương Vàng thứ ba của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cau-may-nu-viet-nam-bao-ve-thanh-cong-huy-chuong-vang-asiad-post1139853.vnp