Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV tại ASIAD 2026, nhận thưởng lớn

Chiến thắng này không chỉ mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Á vận hội năm nay, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu châu lục của cầu mây Việt Nam. Tại ASIAD 19 (Hàng Châu 2023, Trung Quốc), đội tuyển 4 nữ (với bộ khung Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền) cũng từng xuất sắc đánh bại Indonesia 2-1 ở chung kết để giành HCV.

Cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV tại ASIAD 2026. Ảnh: Cục TDTTVN

Tại trận chung kết sáng nay 3/10, các học trò của HLV Trần Thị Vui nhập cuộc tự tin và giành chiến thắng 15-11 ở set đầu tiên nhờ sự tỏa sáng của Trần Thị Ngọc Yến và Nguyễn Thị Yến. Dù bị Thái Lan gỡ hòa 17-15 ở set 2, các cô gái Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh ở set quyết định để thắng 15-11, khép lại trận đấu nghẹt thở sau ba set đấu đầy cảm xúc.

Highlights Việt Nam - Thái Lan: Chung kết cầu mây siêu kịch tính tại ASIAD

Ngay sau chiến thắng ấn tượng của tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của toàn đội và chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng "nóng" kịp thời cho các VĐV.

Bên cạnh tiền thưởng nóng từ Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, 4 tuyển thủ chính (Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền) nhận tổng mức thưởng theo quy định Nghị định 349/2025/NĐ-CP là 1,12 tỷ đồng (280 triệu đồng/VĐV) cùng chế độ đãi ngộ 20 triệu đồng/người/tháng kéo dài cho tới kỳ ASIAD tiếp theo.

Ông Nguyễn Hồng Minh - Trưởng đoàn TTVN trao thưởng cho các VĐV cầu mây. Ảnh: Cục TDTTVN/Bùi Lượng

Cùng trong buổi sáng ngày 3/10, Đoàn Thể thao Việt Nam ghi nhận nhiều diễn biến sôi động ở các môn thi đấu khác. Ở môn JuJitsu, võ sĩ Nguyễn Thị Minh Vượng thi đấu ấn tượng khi giành 2 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ Singapore và UAE để chính thức ghi tên vào tứ kết hạng cân -63kg nữ.

Ở môn Taekwondo, võ sĩ Bạc Thị Khiêm xuất sắc đánh bại đại diện Kazakhstan để giành vé vào tứ kết hạng cân +67kg nữ. Võ sĩ Lê Tuấn (nam -68kg) và Trần Hồ Nhân Văn (nam +80kg) cũng đã ra quân ở vòng loại.

Các trận chung kết môn JuJitsu diễn ra vào trưa nay, kết hợp cùng các vòng đấu đối kháng tiếp theo của Taekwondo và vật hứa hẹn là môn thi đấu giúp Đoàn Thể thao Việt Nam gặt hái thêm huy chương.

Tấm HCV ngoạn mục của tuyển cầu mây nữ vào sáng nay đã nâng tổng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam lên 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ (tổng cộng 25 huy chương), qua đó vươn lên vị trí thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

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