Cầu mây nữ thắng Thái Lan, Việt Nam giành huy chương vàng thứ 3 tại ASIAD 20

Đây là HCV thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội.

Trận chung kết diễn ra tại Nhật Bản với thế trận giằng co. Các tuyển thủ Việt Nam giành chiến thắng 15-11 ở set đầu. Sang set 2, Thái Lan đáp trả quyết liệt và thắng 17-15, đưa trận đấu vào set quyết định.

Ở set 3, đội tuyển Việt Nam duy trì sự tập trung, tổ chức lối chơi chặt chẽ và thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Các cô gái Việt Nam giành chiến thắng 15-11, qua đó thắng chung cuộc 2-1 và bước lên bục cao nhất.

Các tuyển thủ Việt Nam mừng điểm số trước Thái Lan. Ảnh: Bùi Lượng/QĐND

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lực lượng tham dự nội dung 4 người nữ của Việt Nam gồm: Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Hoàng Thị Thu Thảo, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Yến. Trong trận chung kết, ban huấn luyện lựa chọn đội hình thi đấu từ lực lượng này.

Trước trận chung kết, Việt Nam đã toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua Nhật Bản 2-0 tại bán kết. Trong khi đó, Thái Lan đánh bại Indonesia 2-0 để giành quyền tranh HCV với Việt Nam. Hai đội từng chạm trán ở vòng bảng, trong đó Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Tấm HCV nội dung 4 người nữ cũng nối dài thành tích của cầu mây nữ Việt Nam tại ASIAD 20. Trước đó, ngày 29-9, Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly đã đánh bại Philippines 2-0 ở chung kết đôi nữ, mang về HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Đội hình trận chung kết khi đó có Lê Thị Hồng Liên là VĐV dự bị.

HCV đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 20 thuộc về đội kata đồng đội nữ môn karate. Ngày 22-9, Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng Iran 5-0 ở chung kết, qua đó giành HCV đầu tiên cho đoàn.

Như vậy, sau chiến thắng của cầu mây nữ sáng 3-10, Đoàn Thể thao Việt Nam có 3 HCV tại ASIAD 20, trong đó karate đóng góp 1 HCV và cầu mây đóng góp 2 HCV.

Trước khi giành HCV thứ 3, trong ngày 2-10, Đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 2 huy chương bạc của Nguyễn Thị Tâm ở boxing hạng 51 kg nữ và Châu Ngọc Tuyết Sang ở nội dung taekwondo thực tế ảo. Sau ngày thi đấu này, đoàn có 24 huy chương, gồm 2 HCV, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng.