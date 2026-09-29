Cầu mây nữ giành Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam tại ASIAD 20

Niềm vui giành Huy chương Vàng cầu mây của đoàn Việt Nam - Ảnh: BVHTTDL

Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu 29/9 với áp lực thành tích không nhỏ. Sau tấm HCV mở màn ở nội dung kata đồng đội nữ, các vận động viên Việt Nam vẫn chưa thể có thêm một lần đứng trên bục cao nhất. Sự kỳ vọng lớn vì thế được đặt trọn vào đội tuyển cầu mây nữ trong trận chung kết diễn ra tại Nhà thi đấu Nagoya sáng nay.

Ra sân với đội hình chủ lực gồm cặp VĐV Nguyễn Thị Thu Trang (đội trưởng) và Nguyễn Thị Khánh Ly, các cô gái Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhờ khả năng phát cầu hiệu quả cùng những pha xử lý chính xác, đội nhanh chóng tạo khoảng cách 8-3 rồi duy trì thế chủ động để khép lại set đầu tiên với chiến thắng 15-8.

Bước sang set 2, sự vượt trội tiếp tục được các tuyển thủ Việt Nam thể hiện rõ nét. Liên tục bứt phá để dẫn trước 6-1, đội tuyển không cho Philippines nhiều cơ hội xoay chuyển cục diện. Giữ vững sự tập trung và liên tục gây sức ép, chiến thắng chung cuộc 2-0 được ấn định bằng pha phát cầu ăn điểm trực tiếp ở thời điểm quyết định, giúp Việt Nam thắng áp đảo set đấu với tỷ số 15-4.

Tấm HCV cầu mây nữ không chỉ đánh dấu màn trình diễn hoàn hảo của Thu Trang và Khánh Ly mà còn góp phần giải tỏa áp lực thành tích, tiếp thêm động lực mạnh mẽ cho các VĐV Việt Nam trong những ngày thi đấu tiếp theo tại ASIAD 20.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Bày tỏ sự vui mừng trước thành tích xuất sắc này, Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn Thể thao Việt Nam nhanh chóng thưởng nóng cho đội tuyển cầu mây nữ, đồng thời động viên các VĐV tiếp tục nỗ lực, giữ vững tinh thần thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.