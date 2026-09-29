Cầu mây mang về huy chương vàng thứ hai cho Việt Nam ở ASIAD

Ban huấn luyện đội cầu mây nữ Việt Nam ăn mừng tấm HCV thứ hai của Việt Nam tại đại hội. Ảnh: Hiếu Chiến.

Sáng 29/9, tại nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam bước vào trận tranh huy chương vàng nội dung đôi nữ với Philippines. Việt Nam lựa chọn Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly trong đội hình xuất phát.

Việt Nam nhập cuộc tốt. Thu Trang và Khánh Ly nhanh chóng tạo khoảng cách 4-2, 5-2 rồi 7-3. Khánh Ly đặc biệt nổi bật với những pha móc cầu hiệu quả, đồng thời chơi chắc chắn trong phòng ngự. Trong khi đó, Thu Trang làm tốt vai trò tổ chức, giúp Việt Nam duy trì thế chủ động. Khoảng cách tiếp tục được giữ ở các mốc 10-6 và 12-7 trước khi Việt Nam khép lại set đầu với chiến thắng 15-8.

Sang set hai, Thu Trang - Khánh Ly tiếp tục áp đảo khi ghi 3 điểm liên tiếp để dẫn 3-0. Sự ăn ý của hai tuyển thủ giúp Việt Nam lần lượt nới cách biệt lên 7-2, 10-3 rồi 13-4.

Khánh Ly tiếp tục là điểm sáng với khả năng dứt điểm hiệu quả. Những pha tung người móc cầu của VĐV 23 tuổi nhiều lần trực tiếp mang về điểm số, trong khi khả năng phòng ngự cũng giúp Việt Nam hạn chế đáng kể những đợt lên bóng của Philippines.

Hai điểm cuối giúp Việt Nam thắng set hai 15-4, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 (15-8, 15-4) và đoạt tấm huy chương vàng.

Thua Lào nhưng đôi nữ cầu mây Việt Nam đã chơi tốt trong phần còn lại của giải đấu, để giành HCV thứ hai tại ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng.

Đây là tấm huy chương vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Tấm vàng đầu tiên thuộc về bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate. Việt Nam trước đó cũng có một huy chương bạc của Đinh Văn Tâm ở môn wushu.

Riêng với cầu mây, một ngày trước trận chung kết đôi nữ, đội regu nam Việt Nam đã giành HCĐ. Sau chức vô địch của Thu Trang - Khánh Ly, cầu mây tiếp tục trở thành một trong những môn đóng góp huy chương đáng chú ý cho đoàn Việt Nam tại Đại hội.

Tấm huy chương vàng còn đánh dấu cột mốc đặc biệt khi cầu mây Việt Nam trở lại ngôi vô địch đôi nữ ASIAD sau 20 năm. Lần gần nhất Việt Nam đứng trên bục cao nhất ở nội dung này là tại Doha 2006, với bộ đôi Lưu Thị Thanh - Nguyễn Hải Thảo.

Bảng xếp hạng Asian Games 2026 tính tới 9h sáng ngày 29/9. Đồ họa: aichi-nagoya2026.