Cầu mây Hà Nội quyết bảo vệ ngôi vương

Hai vận động viên Hà Nội: Nguyễn Thị Thu Trang (giữa) và Nguyễn Thị Khánh Ly (thứ 2 bên phải) xuất sắc giành Huy chương vàng đôi nữ môn cầu mây tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Khẳng định đẳng cấp

Trong nhiều năm qua, cầu mây Hà Nội luôn nằm trong nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước. Không chỉ duy trì thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, đội tuyển Thủ đô còn đóng góp nhiều vận động viên xuất sắc cho đội tuyển quốc gia tham dự các đấu trường khu vực và quốc tế.

Dấu ấn của cầu mây Hà Nội được thể hiện rõ qua những thành tích nổi bật. Riêng năm 2023, các vận động viên Thủ đô giành 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng tại SEA Games 32; 1 Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 19) và 2 Huy chương vàng tại Giải vô địch châu Á. Những kết quả này khẳng định vai trò nòng cốt của Hà Nội trong thành tích chung của cầu mây Việt Nam.

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) vừa qua, các vận động viên Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong đội hình giành những tấm Huy chương vàng quý giá cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Ở nội dung đôi nữ, hai vận động viên Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly xuất sắc giành Huy chương vàng. Trong khi đó, vận động viên Nguyễn Thị Yến góp công vào tấm Huy chương vàng nội dung đội tuyển 4 người nữ.

Thành tích tại ASIAD 20 một lần nữa khẳng định đẳng cấp của các tuyển thủ Thủ đô, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ cho toàn đội hướng tới những mục tiêu mới. Đây cũng là điểm tựa quan trọng của cầu mây Hà Nội trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đội tuyển có sự kế cận giữa vận động viên giàu kinh nghiệm và lứa trẻ. Ảnh: Ngân Hà

Thế mạnh của đội tuyển không chỉ nằm ở những gương mặt đã khẳng định tên tuổi mà còn ở sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế và sức trẻ của lớp vận động viên kế cận. Những tuyển thủ từng giành Huy chương vàng ASIAD 20 đang giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn, truyền kinh nghiệm và tiếp thêm sự tự tin cho các đồng đội trẻ.

Theo huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tuấn, thành tích của các vận động viên cầu mây nữ tại ASIAD 20 là nguồn động viên lớn đối với cả hai đội tuyển nam và nữ Hà Nội. Những kết quả quốc tế không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn tạo thêm niềm tin, khích lệ các vận động viên nỗ lực hơn trong tập luyện và thi đấu.

Với nền tảng thành tích vững chắc, lực lượng có chiều sâu và nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm, cầu mây Hà Nội đang có những điều kiện thuận lợi để tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường quốc gia.

Các vận động viên đội cầu mây Hà Nội tích cực tập luyện. Ảnh: Ngân Hà

Tăng tốc chinh phục Đại hội

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là nhiệm vụ trọng tâm của cầu mây Hà Nội trong năm 2026. Xác định đây là sân chơi lớn nhất của thể thao thành tích cao trong nước, đội tuyển đã chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị ngay sau khi kết thúc Đại hội lần thứ IX.

Theo ông Hà Tùng Lập - Phụ trách môn cầu mây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, đội tuyển Thủ đô tham dự Đại hội lần này với 54 thành viên, gồm 11 huấn luyện viên, 1 chuyên gia và 42 vận động viên. Đội đăng ký tranh tài ở toàn bộ 6 nội dung bãi biển và 15 nội dung trong nhà.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển được lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội quan tâm, tạo điều kiện tập huấn và thi đấu cọ xát tại Thái Lan. Đây là cơ hội để các vận động viên nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu trước những đối thủ mạnh.

Một điểm đáng chú ý trong quá trình chuẩn bị của cầu mây Hà Nội là sự quan tâm đồng đều tới cả hai đội tuyển nam và nữ. Nếu đội tuyển nữ tiếp tục phát huy thế mạnh với những tuyển thủ từng khẳng định đẳng cấp tại đấu trường châu lục thì đội tuyển nam cũng đang nỗ lực nâng cao trình độ, hướng tới cải thiện thành tích ở các nội dung thi đấu. Ban huấn luyện chú trọng xây dựng lực lượng có tính kế thừa, tạo điều kiện để những vận động viên trẻ được thi đấu, cọ xát cùng các đàn anh, đàn chị giàu kinh nghiệm. Qua đó, đội tuyển từng bước nâng cao sự gắn kết, khả năng phối hợp và tính ổn định trong thi đấu.

Toàn đội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện kỹ thuật cá nhân. Ảnh: Ngân Hà

Bên cạnh chuyên môn, yếu tố tâm lý cũng được đặc biệt chú trọng. Các vận động viên được khuyến khích duy trì tinh thần tập trung, sự tự tin và quyết tâm trong từng buổi tập. Với những gương mặt từng bước lên bục cao nhất tại ASIAD, kinh nghiệm thi đấu quốc tế chính là lợi thế để toàn đội có thêm niềm tin khi bước vào những cuộc cạnh tranh quyết liệt tại Đại hội. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ học hỏi, trưởng thành và khẳng định năng lực.

Hiện tại, ban huấn luyện đang tập trung điều chỉnh giáo án, tăng cường khối lượng tập luyện, chú trọng hoàn thiện kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp và phương án chiến thuật cho từng nội dung. Đội tuyển nam cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm cải thiện thành tích, sát cánh cùng đội tuyển nữ thực hiện mục tiêu chung.

Huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tuấn cho biết, trong giai đoạn nước rút, ban huấn luyện chú trọng nâng cao kỹ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các vận động viên. Giáo án được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu chuyên môn, giúp từng thành viên hoàn thiện những điểm còn hạn chế, sẵn sàng bước vào các cuộc tranh tài với phong độ tốt nhất.

Toàn đội đang hứng khởi tập luyện tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất. Ảnh: Ngân Hà

Vận động viên Bùi Thị Hiếu chia sẻ, thời gian gần đây, ban huấn luyện đã tăng cường khối lượng và cường độ tập luyện, giúp các thành viên nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ năng. Bản thân cô đang tập trung tập luyện, quyết tâm đạt trạng thái tốt nhất để thi đấu hiệu quả tại Đại hội.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, cầu mây Hà Nội cũng chú trọng phát huy vai trò của những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, tạo sự kết nối với lớp vận động viên trẻ. Đây là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển duy trì sức cạnh tranh đồng đều ở nhiều nội dung, đồng thời xây dựng lực lượng kế cận cho những giải đấu tiếp theo.

Theo kế hoạch, môn cầu mây tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ tổ chức nội dung bãi biển từ ngày 22 đến 27-11; nội dung trong nhà diễn ra từ ngày 1 đến 9-12. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chuyên môn cùng quyết tâm cao của ban huấn luyện và các vận động viên, cầu mây Hà Nội đặt mục tiêu giành ngôi vị nhất toàn đoàn ở cả hai nội dung.

Giữ vững vị thế dẫn đầu là thách thức không nhỏ khi các địa phương đều có sự đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, với bề dày thành tích, lực lượng vận động viên chất lượng và sự chuẩn bị bài bản, cầu mây Hà Nội có cơ sở để tự tin hướng tới mục tiêu cao nhất, tiếp tục khẳng định vị thế một trong những trung tâm cầu mây hàng đầu cả nước.