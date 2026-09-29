Cầu mây đôi nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV ASIAD sau 20 năm

Dừng bước ở tứ kết ASIAD 2026 sau thất bại trước U23 Hàn Quốc không phải là điều bất ngờ với người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào kết quả thì sẽ khó đánh giá đầy đủ giá trị mà thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh thu nhận được sau hành trình tại Nhật Bản.