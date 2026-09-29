Cầu mây đôi nữ Việt Nam xuất sắc giành HCV ASIAD sau 20 năm
Sáng 29.9, tại Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản), đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam xuất sắc đánh bại Philippines 2-0 ở chung kết nội dung đôi nữ, qua đó giành HCV thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Thành tích này cũng đánh dấu sự trở lại của cầu mây nữ Việt Nam sau 20 năm, kể từ khi Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo giành HCV đôi nữ tại ASIAD 15 năm 2006.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/cau-may-doi-nu-viet-nam-xuat-sac-gianh-hcv-asiad-sau-20-nam-269763.html