Cầu mây đem về Huy chương Vàng thứ 2 cho Việt Nam ở Asian Games 20

3 cô gái "Vàng" của thể thao Việt Nam. (Ảnh: Bùi Lượng)

Bước vào trận chung kết sáng 29/9, đội tuyển cầu mây Việt Nam nhanh chóng thể hiện sự chủ động trước Philippines. Khánh Ly liên tục tạo sức ép bằng những pha tấn công mạnh và chính xác, trong khi Thu Trang đảm nhiệm tốt nhiệm vụ phòng ngự và tổ chức lối chơi.

Khả năng phối hợp ổn định giúp Việt Nam sớm tạo khoảng cách. Philippines nỗ lực bám đuổi nhưng gặp nhiều khó khăn trước những pha tấn công của Khánh Ly cũng như hệ thống phòng thủ chắc chắn của các vận động viên Việt Nam.

Duy trì thế dẫn điểm trong phần lớn thời gian thi đấu, Việt Nam kết thúc ván đầu với chiến thắng 15-8.

Các cô gái Việt Nam thi đấu bình tĩnh. (Ảnh: Bùi Lượng)

Sang ván thứ hai, ưu thế của đội tuyển Việt Nam càng rõ rệt. Thu Trang, Hồng Liên và Khánh Ly kiểm soát tốt thế trận, liên tục gia tăng khoảng cách, trong khi Philippines không có nhiều cơ hội để thu hẹp tỷ số.

Dù đội nhà tạo được lợi thế lớn, huấn luyện viên Trần Thị Vui vẫn liên tục nhắc nhở các học trò duy trì sự tập trung. Việt Nam dẫn 12-4 trước khi ghi liền những điểm cuối trận.

Một pha phát cầu ghi điểm trực tiếp ấn định chiến thắng 15-4 trong ván thứ hai, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 2-0 và giành Huy chương Vàng.

Không phải bước vào ván đấu quyết định, các vận động viên Việt Nam hoàn thành trận chung kết với thế trận chủ động và chỉ để đối phương ghi tổng cộng 12 điểm sau hai ván.

Dứt điểm quyết đoán. (Ảnh: Bùi Lượng)

Chiến thắng tại Asian Games 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ của cầu mây nữ Việt Nam. Sau lần giành Huy chương Vàng tại Doha năm 2006, các vận động viên nữ Việt Nam phải chờ 20 năm để một lần nữa bước lên bục cao nhất tại đấu trường Asian Games.

Tấm Huy chương Vàng của Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hồng Liên và Nguyễn Thị Khánh Ly đồng thời là Huy chương Vàng thứ hai của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026, góp phần cải thiện thành tích của đoàn trong những ngày thi đấu cuối của Đại hội.

Với tấm Huy chương Vàng mới giành được ở môn cầu mây, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 20 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng.

Thành tích này đến đúng vào giai đoạn nước rút của Asian Games 2026, góp phần cải thiện vị trí của đoàn trên bảng tổng sắp, đồng thời tạo thêm động lực cho các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung trong những ngày cuối Đại hội.