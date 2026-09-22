Cầu Mai Lĩnh ùn tắc từ sáng đến tối, dòng xe ken đặc hai chiều

VIDEO: Dòng xe ken đặc trên cầu Mai Lĩnh.

Nhiều ngày qua, cầu Mai Lĩnh trên Quốc lộ 6 thường xuyên ùn tắc, dòng xe kéo dài ở cả hai chiều. Người đi từ khu vực phía Tây vào trung tâm Hà Nội và chiều ngược lại đều phải di chuyển chậm.

Nhìn từ trên cao, ô tô nối thành hàng dài, xe máy len giữa những khoảng trống trên mặt cầu. Có thời điểm dòng phương tiện di chuyển rất chậm.

Theo người dân thường xuyên di chuyển qua khu vực, nước lũ dâng những ngày qua khiến nhiều cầu dân sinh qua sông Đáy, sông Bùi, sông Tích bị chia cắt. Một số tuyến đường quen thuộc không thể lưu thông, khiến phương tiện dồn về cầu Mai Lĩnh.

“Mấy ngày nay đi qua cầu rất mất thời gian. Nhiều tuyến khác bị ngập, muốn vào Hà Nội gần như phải đi qua đây”, một người dân cho biết.

Áp lực giao thông tăng thêm khi Quốc lộ 6 qua khu vực đang được giải phóng mặt bằng để thi công cầu Mai Lĩnh mới. Một số đoạn đường bị thu hẹp, trở thành điểm thắt khi lượng phương tiện tăng cao.

Đất đá, vật liệu xây dựng bị phương tiện cuốn lên, gây bụi tại khu vực công trường và ảnh hưởng đến người đi đường.

Dòng phương tiện ken đặc trên Quốc lộ 6 sáng 22/9, ngay sát công trường cầu Mai Lĩnh mới.

Tại khu vực hai đầu cầu, hàng rào cứng được dựng để phân tách các luồng phương tiện, hạn chế xung đột giữa xe trên Quốc lộ 6 và các tuyến đường dân sinh.

Hiện lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể so với những ngày trước, song lượng xe qua cầu Mai Lĩnh vẫn đông vào nhiều thời điểm trong ngày.

Cầu Mai Lĩnh hiện hữu đang phải tiếp nhận lượng phương tiện lớn trong thời gian cầu mới được xây dựng. Khi nhiều tuyến đường lân cận bị ảnh hưởng bởi nước lũ, tình trạng ùn tắc tại khu vực càng kéo dài.