Cầu Mai Lĩnh ùn tắc, người dân chen chân giữa công trường Quốc lộ 6

Gần 1 tuần nay, Quốc lộ 6 - khu vực cầu Mai Lĩnh thuộc địa bàn phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ (Hà Nội) bị ùn tắc nghiêm trọng.

Quốc lộ 6 bị ùn tắc kéo dài gần 10 km từ bến xe Hà Đông đến Chúc Sơn.

Ghi nhận của phóng viên những ngày qua, dòng phương tiện ùn tắc kéo dài gần 10 km theo cả hai chiều. Ô tô, xe máy ken đặc trên mặt đường, chậm chạp nhích từng mét khi qua khu vực cầu Mai Lĩnh.

Nhiều thời điểm, ô tô, xe máy "nằm bất động" trên Quốc lộ 6.

Mật độ phương tiện tăng cao trong khi tuyến đường đang thi công khiến cầu Mai Lĩnh trở thành “nút thắt” trên Quốc lộ 6. Lượng lớn ô tô, xe máy dồn về cùng lúc khiến giao thông qua cầu ùn ứ kéo dài theo cả hai chiều.

Phương tiện giao thông không thể di chuyển trên Quốc lộ 6, nhiều người chọn phương án đi bộ giữa khói bụi công trường.

Giao thông trên Quốc lộ 6 những ngày này diễn biến phức tạp, nhiều người đi xe máy phải len lỏi qua những khu vực vừa được giải phóng mặt bằng, tìm lối tránh ùn tắc.

Dòng phương tiện nối đuôi nhau chờ qua cầu Mai Lĩnh tiến vào nội thành.

Giữa khói bụi và công trường ngổn ngang của dự án mở rộng Quốc lộ 6, nhiều người phải chờ đợi hàng giờ trong cảnh ùn tắc, mệt mỏi và sốt ruột khi dòng phương tiện chỉ có thể nhích từng mét.

Cuối năm 2022, TP Hà Nội khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai, dài 21,7 km, mặt cắt rộng 60 m, quy mô từ 4 - 6 làn xe. Sau gần 4 năm thi công, nhiều xã, phường mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hà Nội dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2027.

Mệt mỏi vì ùn tắc kéo dài, nhiều người phải bỏ xe bên đường, vào khu vực công trường dự án mở rộng Quốc lộ 6 ngồi nghỉ, chờ lực lượng chức năng phân luồng, giải tỏa giao thông.