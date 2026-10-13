Cầu Mai Lĩnh tăng tốc thi công, dự kiến thông xe vào tháng 12

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Cầu Mai Lĩnh là một trong những hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Công trình nằm trên trục giao thông kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận.

Với chiều dài khoảng 1,03 km, cầu Mai Lĩnh mới được thiết kế gồm 4 làn xe, với hệ thống trụ cầu và kết cấu phần trên được triển khai thi công theo tiến độ dự án.

Ngày 13/10, ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết tại khu vực cầu Mai Lĩnh cho thấy, công trường đang tập trung thi công phần cầu bên phải theo kế hoạch. Khoảng một nửa phần cầu bên phải đã được triển khai, trong đó các hạng mục dầm cầu và đổ bê tông bản mặt cầu đang được thực hiện.

Các đơn vị thi công bản mặt cầu Mai Lĩnh sau khi hoàn thành gác dầm.

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai.

Theo ông Tuấn, cầu Mai Lĩnh hiện là một trong những vị trí gây ùn tắc trên toàn tuyến dự án. Vì vậy, Ban Quản lý dự án đang tập trung nhân lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu đầu tháng 12/2026 thông tuyến bên phải cầu Mai Lĩnh.

Công nhân khẩn trương đổ dầm cầu tại bãi đúc ngay sát công trường dự án cầu Mai Lĩnh.

Nhà thầu dựng rào chắn phạm vi thi công cầu Mai Lĩnh, đồng thời mở 1 đoạn đường dài khoảng 50 m phục vụ quá trình triển khai dự án.

Việc thi công cầu Mai Lĩnh diễn ra trong bối cảnh tuyến Quốc lộ 6 vẫn phải đáp ứng nhu cầu đi lại lớn của người dân. Đây là trục giao thông kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận, phục vụ cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn vận chuyển hàng hóa.

Cầu Mai Lĩnh hiện hữu cùng khu vực nút giao lân cận là một trong những điểm chịu áp lực giao thông trên tuyến. Vào những khung giờ cao điểm, lượng phương tiện lưu thông lớn khiến việc đi lại qua khu vực gặp khó khăn, ảnh hưởng đến thời gian di chuyển của người dân.

Trong bối cảnh đó, việc đẩy nhanh thi công cầu mới được kỳ vọng từng bước cải thiện năng lực lưu thông, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên Quốc lộ 6.

Theo kế hoạch, sau khi phần cầu bên phải hoàn thành và thông tuyến, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để tiếp tục triển khai phần cầu bên trái. Việc tổ chức thi công theo từng giai đoạn nhằm tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo, hướng tới hoàn thiện công trình đồng bộ.