Cầu Mai Lĩnh mới nối nhịp, cầu cũ vẫn oằn mình đón xe

VIDEO: Toàn cảnh thi công cầu Mai Lĩnh, phấn đấu thông xe tháng 12.

Ghi nhận ngày 15/10 tại công trường cầu Mai Lĩnh mới, các nhà thầu đang tập trung thi công dầm thép, bản mặt cầu và đường dẫn. Nhân lực, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ phần cầu bên phải tuyến.

So với tháng 7/2026, khi các nhà thầu chủ yếu triển khai móng và trụ, diện mạo công trình hiện đã thay đổi rõ với các hạng mục kết cấu phía trên dần hình thành.

Tại những vị trí đã hoàn thành gác dầm, đơn vị thi công tiếp tục đổ bê tông bản mặt cầu.

Đường dẫn được triển khai song song với phần cầu chính. Nhà thầu dựng rào chắn phạm vi công trường, đồng thời mở thêm đoạn đường dài khoảng 50 m phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, khi phần cầu bên phải tuyến phấn đấu thông xe vào đầu tháng 12/2026, cầu Mai Lĩnh cũ sẽ được phá dỡ để thi công phần cầu bên trái tuyến.

Cầu Mai Lĩnh mới bắc qua sông Đáy, tại khu vực giáp ranh phường Chương Mỹ và phường Yên Nghĩa. Công trình dài khoảng 1,03 km, gồm 10 trụ cầu, quy mô 4 làn xe cơ giới.

Đây là một hạng mục thuộc dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai, toàn dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2027.

Tháng 9/2026, mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường, cầu dân sinh khiến phương tiện dồn về Quốc lộ 6, gây ùn tắc kéo dài tại cầu Mai Lĩnh. Hình ảnh ghi nhận ngày 22/9/2026.

Hiện việc đi lại qua khu vực vẫn khó khăn. Trong khi cầu mới được xây dựng, phương tiện tiếp tục lưu thông qua cầu Mai Lĩnh hiện hữu với quy mô 2 làn xe.

Cầu mới được kỳ vọng giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 6, giúp người dân bớt vất vả khi di chuyển giữa khu vực phía Tây và trung tâm Hà Nội.