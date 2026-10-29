Cầu lông và đá cầu chính thức khởi tranh tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Ở môn cầu lông, 259 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung đồng đội nam môn cầu lông tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Trong ngày đầu tiên, các trận đấu ở nội dung đơn nam, đồng đội nam và đồng đội nữ diễn ra sôi nổi. Thi đấu đồng đội đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, khả năng triển khai chiến thuật và sự chủ động trong từng pha cầu. Với quyết tâm cao nhất, các vận động viên đã thể hiện kỹ thuật, thể lực và bản lĩnh, nỗ lực giành lợi thế để tiến sâu vào giải.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam môn đá cầu, thể hiện kỹ thuật và tinh thần quyết tâm.

Ở môn đá cầu, 131 vận động viên tranh tài ở 7 nội dung: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Sáng 29/10, các nội dung đôi nam và đôi nữ chính thức diễn ra. Những pha cầu liên tục, động tác xử lý khéo léo và sự phối hợp giữa các vận động viên tạo nên những màn so tài hấp dẫn.

Nội dung đôi nữ môn đá cầu thu hút sự tập trung của các vận động viên trong từng pha xử lý tình huống.

Trước đó, môn bóng chuyền da khởi tranh từ ngày 27/10; ngày 28/10, các môn pickleball, bóng bàn và điền kinh bước vào thi đấu. Như vậy, cả 6 môn của giai đoạn 2 đã khởi tranh theo kế hoạch.

Các vận động viên nỗ lực thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026.

Ở giai đoạn 2, Đại hội quy tụ gần 1.000 vận động viên thuộc 26 cụm xã, phường và các đơn vị trong tỉnh. Các cuộc tranh tài tạo điều kiện để vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng thời góp phần đánh giá phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, phát hiện nhân tố triển vọng để bồi dưỡng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.