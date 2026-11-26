Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 đã khép lại với dấu ấn nổi bật của đội tuyển cầu lông TP.HCM. Thi đấu trên sân nhà, các tay vợt Thành phố mang tên Bác đã thể hiện phong độ ổn định, bản lĩnh và sức mạnh tập thể để giành tổng cộng 7 huy chương, qua đó đứng đầu bảng thành tích toàn đoàn ở môn cầu lông.

Cụ thể, đội tuyển cầu lông TP.HCM giành 3 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, hai tấm HCV ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ cho thấy sức mạnh đồng đều của các tay vợt thành phố ở cả hai hệ thống thi đấu. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Hải Đăng mang về thêm một HCV ở nội dung đơn nam, góp phần hoàn tất thành tích ấn tượng của đội chủ nhà.

Bên cạnh 3 tấm HCV, các vận động viên TP.HCM còn giành thêm 2 HCB. Phan Phúc Thịnh về nhì ở nội dung đơn nam, trong khi Vũ Thị Trang giành HCB đơn nữ. Ở các nội dung giành HCĐ, Vũ Thị Anh Thư đứng thứ ba ở đơn nữ, còn cặp Đặng Khắc Đăng Khánh và Nguyễn Thị Kim Ngân mang về thêm một tấm HCĐ ở nội dung đôi nam nữ.

Đáng chú ý, nội dung đơn nam chứng kiến sự áp đảo của các tay vợt TP.HCM khi Nguyễn Hải Đăng giành HCV, còn Phan Phúc Thịnh đoạt HCB. Đây là kết quả cho thấy chất lượng chuyên môn và chiều sâu lực lượng của cầu lông thành phố ở nội dung thi đấu quan trọng này.

Nguyễn Hải Đăng đăng quang ở nội dung đơn nam. Ảnh: BTC

Thành tích nhất toàn đoàn tại Đại hội lần thứ X là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của ban huấn luyện và các vận động viên cầu lông TP.HCM trong suốt quá trình chuẩn bị và thi đấu. Không chỉ thể hiện ưu thế ở các nội dung đồng đội, đội tuyển còn khẳng định khả năng cạnh tranh ở những nội dung cá nhân, qua đó tạo nên một kỳ Đại hội thành công trên sân nhà.

Đoàn Lâm Đồng cũng có một kỳ Đại hội thành công khi giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ, xếp thứ hai toàn đoàn. Hai chức vô địch của đơn vị này đến từ nội dung đôi nam của cặp Nguyễn Đình Hoàng - Trần Đình Mạnh và đôi nam nữ của Trần Đình Mạnh - Lương Nguyễn Khánh Ngọc. Trong khi đó, Hưng Yên xếp thứ ba với 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tấm HCV duy nhất của đoàn thuộc về cặp Phạm Thị Diệu Ly - Phạm Thị Khánh ở nội dung đôi nữ. Ở nội dung đơn nữ, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu nổi bật, góp công mang về tấm HCV cho đoàn Đồng Nai.

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra từ ngày 16 đến 25/11, quy tụ 170 vận động viên đến từ 17 đơn vị trên cả nước. Các tay vợt tranh tài ở 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.