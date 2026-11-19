Ngày 19.11, tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), hai trận chung kết đồng đội nam và nữ diễn ra với những màn tranh tài hấp dẫn. Ở nội dung nữ, đội TP.HCM đối đầu Hà Nội trong cuộc đua cân bằng và phải bước vào trận đấu thứ năm để phân định thắng thua.

Anh Thư toả sáng với 1 trận thắng đơn và 1 trận thắng đôi trong trận chung kết, giúp đội nữ TP.HCM vô địch

Vũ Thị Trang mở màn thuận lợi cho chủ nhà khi đánh bại Nguyễn Thị Hải Yến (Hà Nội) với tỷ số 2-0 (21-7, 21-11). Tuy nhiên, Bùi Bích Phương giúp Hà Nội cân bằng tỷ số 1-1 sau chiến thắng trước Lê Ngọc Vân.

TP.HCM tiếp tục vượt lên nhờ Vũ Thị Anh Thư, người thắng Lê Thu Huyền 2-0. Dẫu vậy, cặp Bùi Bích Phương/Vũ Thị Chinh đưa trận chung kết trở lại thế cân bằng 2-2 sau khi đánh bại Lê Ngọc Vân/Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ở trận đôi quyết định, Vũ Thị Anh Thư/Vũ Thị Trang thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Lê Thu Huyền/Nguyễn Thị Thảo Ly với tỷ số 2-1 (22-20, 22-24, 21-17), qua đó giúp TP.HCM giành HCV đồng đội nữ.

Hải Đăng cùng các đồng đội thắng thuyết phục trong trận chung kết

Trong khi đó, đội đồng đội nam TP.HCM có chiến thắng thuyết phục trước Lâm Đồng. Nguyễn Hải Đăng khởi đầu bằng trận thắng Nguyễn Tất Duy Lợi 2-0 (21-13, 21-8).

Tiếp đó, Nguyễn Thiên Lộc vượt qua Đồng Quang Huy, còn Phan Phúc Thịnh đánh bại Trần Đình Mạnh, cùng với tỷ số 2-0. TP.HCM khép lại chung kết với chiến thắng chung cuộc 3-0.

Cú đúp HCV đồng đội mang ý nghĩa đặc biệt với cầu lông TP.HCM khi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, cả đội nam lẫn đội nữ đều không thể chạm đến ngôi vô địch. Sự chuẩn bị lực lượng bài bản cùng lợi thế thi đấu trên sân nhà đã giúp các tay vợt thành phố tạo nên bước tiến đáng kể.

TP.HCM giành cú đúp vô địch đồng đội

Sau thành công ở nội dung đồng đội, cầu lông Đại hội sẽ tiếp tục tranh tài ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Với mục tiêu giành từ 2 đến 3 HCV, cú đúp vàng đồng đội sẽ là cú hích tinh thần để các tay vợt TP.HCM tiếp tục hướng đến những thành tích cao hơn.