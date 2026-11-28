Một ngày cuối tháng 11, chiếc xe chở đoàn chúng tôi men theo đường công vụ, bắt đầu hành trình tiếp cận công trường cầu Long Thành, thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành.

Từ xa, những trụ cầu mới đã vươn cao, dần hiện rõ hình hài song song với cầu cũ. Trên công trường, cần cẩu, thiết bị thi công và các kết cấu thép đan xen, tạo nên nhịp làm việc khẩn trương.

Dưới mặt đất, chúng tôi leo từng bậc chậm rãi theo hệ thống thang thép, giàn giáo để lên mặt cầu tại trụ T21. Ở độ cao hàng chục mét so với mặt nước, kỹ sư, công nhân được chia thành nhiều nhóm, đảm nhiệm các công đoạn từ kiểm tra thông số kỹ thuật, gia công, lắp dựng kết cấu đến thực hiện các mối hàn...

Thời tiết nắng nóng xen kẽ những cơn mưa bất chợt khiến điều kiện thi công thêm khó khăn. Dù vậy, các tổ đội vẫn bám sát vị trí, tranh thủ thời gian thuận lợi để triển khai công việc nhằm duy trì tiến độ.

Rời trụ T21, chúng tôi tiếp tục ghi nhận nhịp thi công hối hả tại đây và khi công trường sáng đèn đoàn tiếp tục tiếp cận trụ cầu T23 nơi có những công nhân đang làm việc 24/24h.

Để lên được mặt cầu tại vị trí trụ T23, đoàn phải di chuyển bằng đường thủy, sau đó sử dụng hệ thống vận thăng. Giữa không gian sông nước về đêm, công nhân vẫn miệt mài với từng phần việc.

Anh Nguyễn Vũ Khoa, Chỉ huy trưởng nhà thầu Đèo Cả cho biết, nhận thức rõ vai trò kết nối của tuyến và yêu cầu cấp bách về tiến độ, đơn vị đã huy động nhân lực, tổ chức thi công theo phương án ba ca, bốn kíp. Tại nhiều vị trí, công nhân làm việc liên tục 24/24h. Nhà thầu cũng chú trọng bố trí nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt để bảo đảm sức khỏe người lao động, duy trì hoạt động thi công liên tục.

Video: 24h trên công trường cầu Long Thành.

Ông Đặng Hữu Vị, Phó giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc VEC) cho biết, sản lượng thi công toàn dự án mở rộng cao tốc đến nay đạt hơn 85%. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh những hạng mục còn lại.

Trong đó, gói thầu XL01 do liên danh Đèo Cả - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thực hiện, phụ trách đoạn từ Km4+000 - Km13+900, bao gồm cầu Long Thành. Nhiều mũi thi công được triển khai đồng thời, tập trung vào cầu chính, cầu dẫn, cầu cạn và phần đường.

Riêng cầu Long Thành, trọng tâm hiện nay là thi công các đốt đúc hẫng, từng bước hoàn thiện kết cấu nhịp chính. Theo ông cây cầu Long Thành thời gian thi công chỉ kéo dài khoảng 18-19 tháng.

Đặc biệt, công trình có 6 vị trí hợp long, triển khai tuần tự từ trụ T20 - T26. Các nhà thầu đang tăng tốc, hướng đến mục tiêu hợp long vào cuối tháng 12/2026 hoặc đầu tháng 1/2027, dự kiến hoàn thành công trình vào quý I/2027.

Tại các cầu cạn, phần kết cấu bên dưới cơ bản hoàn thành. Công tác lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu đã đạt khối lượng lớn. Nhiều vị trí đang chuyển sang lắp đặt lan can, hoàn thiện bản mặt cầu và các hạng mục còn lại; một số vị trí tiếp tục thi công những phần kết cấu chưa hoàn thành.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km với phần đường, cầu cạn và xây thêm một đơn nguyên cầu Long Thành. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông, giảm áp lực cho cầu Long Thành hiện hữu. Công trình đồng thời tăng cường kết nối TP.HCM với sân bay Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển ngày càng tăng khi sân bay dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 12/2026.