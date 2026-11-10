Cầu Long Thành thi công 24/24h, quyết tâm hợp long vào cuối tháng 12

Giữa tháng 11/2026, có mặt tại công trường xây dựng cầu Long Thành và các hạng mục liên quan thuộc dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM - Long Thành, không khí thi công khẩn trương. Từng tốp công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị hoạt động liên tục trên cầu cạn, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Đồng Nai.

Theo ghi nhận của PV, tại gói thầu XL-01 (bao gồm cầu Long Thành), các nhà thầu đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục từ xử lý nền đường, thi công kết cấu cầu cạn đến lao lắp dầm và đúc hẫng cầu chính Long Thành. Các mũi thi công được tổ chức liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ những phần việc còn lại.

Theo Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam (thuộc VEC), gói thầu XL-01 có chiều dài 9,9km, từ Km 4+000 đến Km 13+900 bao gồm cầu Long Thành. Công trình do liên danh Đèo Cả (đứng đầu liên danh) - Trung Chính - Phương Thành - 368 - Khang Nguyên thi công.

Liên danh nhà thầu đã huy động gần 1.000 nhân sự, tổ chức 33 mũi thi công, gồm 22 mũi thi công cầu cạn, 5 mũi thi công cầu Long Thành và 6 mũi đúc dầm. Hệ thống thiết bị phục vụ thi công được huy động với số lượng lớn, gồm 25 máy khoan cọc nhồi, 2 máy ép cọc dự ứng lực D400, 3 máy khoan cọc CDM, 5 trạm trộn bê tông xi măng, 33 xe cẩu, 6 cẩu tháp, 18 xe đúc hẫng và 24 xe đúc lan can cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Đến cuối tháng 10, sản lượng thực hiện gói thầu XL-01 đạt hơn 80%. Trong đó, phần đường cơ bản hoàn thành các hạng mục xử lý nền; phần cầu cạn đã hoàn thành cọc khoan nhồi, cơ bản hoàn tất kết cấu phần dưới và đang tập trung lao lắp dầm, thi công bản mặt cầu, lan can. Tại cầu dẫn Long Thành, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành kết cấu phần dưới, đồng thời đẩy nhanh công tác lao lắp dầm, thi công bản mặt cầu, lan can và các hạng mục sàn giảm tải.

Trong số các hạng mục của gói thầu, cầu chính Long Thành là phần việc được tập trung nguồn lực thi công, với yêu cầu cao về kỹ thuật và tiến độ. Đến cuối tháng 10, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 120 cọc khoan nhồi D2000, 5 bệ trụ, 5 thân trụ và 5 khối đỉnh trụ K0. Công tác đúc hẫng đã triển khai các khối K1, đạt 8/85 đốt. Các trụ T21 đến T24 đã hoàn thành K2 và đang triển khai K3.

Khối lượng công việc còn lại tập trung chủ yếu ở kết cấu đúc hẫng cầu chính Long Thành, các nhịp dầm chưa lao lắp, bản mặt cầu, lan can và một số hạng mục sàn giảm tải. Trong đó, tiến độ đúc hẫng tại các trụ T21-T25, đặc biệt là trụ T25, cần được tập trung theo dõi để đáp ứng kế hoạch hợp long.

Ông Nguyễn Vũ Khoa, Chỉ huy trưởng nhà thầu Đèo Cả tại gói thầu XL-01, cho biết thời gian thi công thực tế của công trình được rút ngắn đáng kể so với tiến độ thông thường. “Đối với các cầu thông thường thì tiến độ là 36 tháng, nhưng ở đây chúng tôi thi công chỉ có 18 tháng. Nhà thầu huy động toàn bộ lực lượng công nhân, kỹ thuật, lái máy với tiêu chí là thi công 24/24h, không ngừng nghỉ. Đối với cầu Long Thành sẽ hợp long vào 31/12, hoàn thành trước tết Âm lịch”, ông Khoa cho biết.

Hiện, liên danh nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện kết cấu phần dưới, sản xuất các phiến dầm còn lại, đồng thời triển khai lao lắp dầm cầu cạn và cầu dẫn. Các hạng mục bản mặt cầu, lan can và tháo dỡ lan can cầu cũ cũng được tổ chức thi công song song. Riêng cầu chính Long Thành, các mũi thi công đúc hẫng tại các trụ T21-T25 tiếp tục được tập trung nhân lực, thiết bị.

Theo kế hoạch, phần cầu mở rộng thuộc cầu cạn và cầu Sông Tắc sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026 để chuyển giao thông, phục vụ sửa chữa mặt cầu cũ. Mục tiêu thông xe trước ngày 31/12/2026. Đối với cầu Long Thành, nhà thầu phấn đấu hợp long trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại trước tết Nguyên đán 2027.

Ông Lê Văn Nam (trái), công nhân thi công phần cầu cạn, cho biết thu nhập tại công trường cơ bản bảo đảm cuộc sống, thời gian làm việc được sắp xếp phù hợp nên người lao động yên tâm công tác. “Làm việc tại công trường thì đồng lương bảo đảm cuộc sống cho anh em công nhân. Thời gian làm việc cũng được sắp xếp phù hợp nên anh em thoải mái”, ông Nam chia sẻ.

Video: Toàn cảnh thi công cầu Long Thành

Chia sẻ với PV, ông Phạm Thanh Hải, Giám đốc Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam cho biết, hiện tổng sản lượng toàn dự án (dài 22km) đã đạt hơn 82%. Ban đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công để cơ bản hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12 này còn cầu Long Thành về đích vào tháng 2/2027.