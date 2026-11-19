Đội tuyển Cầu lông nam Lâm Đồng

Trận bán kết giữa Lâm Đồng và Quân đội diễn ra căng thẳng với 5 lượt đấu, 2 đội liên tục cạnh tranh quyết liệt. Trước đối thủ giàu truyền thống, các tay vợt Lâm Đồng thi đấu bản lĩnh, phát huy thế mạnh ở nội dung đôi để giành chiến thắng chung cuộc 3-2, qua đó đoạt vé vào trận tranh Huy chương Vàng.

Chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Quân đội đem lại tấm vé vào chung kết lịch sử cho Cầu lông Lâm Đồng

Chiến thắng trước Quân đội cho thấy sức mạnh của đội hình Lâm Đồng, đặc biệt ở nội dung đôi. Trong những năm qua, cầu lông Lâm Đồng đã có bước phát triển đáng chú ý nhờ sự đầu tư lực lượng và sự góp mặt của nhiều tay vợt chất lượng.

Nổi bật là bộ đôi Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh, cùng sinh năm 2003. Đây là những tay vợt có thành tích nổi bật ở nội dung đôi, từng khẳng định vị trí hàng đầu trong nước và tham gia tranh tài tại các giải đấu quốc tế thuộc hệ thống BWF World Tour, International Challenge.

“Cặp đôi vàng” Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh

Bên cạnh đó, tay vợt trẻ Nguyễn Tất Duy Lợi (SN 2008) cũng góp phần tăng chiều sâu đội hình. Từng giành chức vô địch tại các giải trẻ quốc tế, Duy Lợi được kỳ vọng tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển.

Sự kết hợp giữa những tay vợt giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và lực lượng trẻ tạo thêm sức cạnh tranh cho cầu lông Lâm Đồng tại Đại hội lần này.

Kịch tính ở trận bán kết

Sau chiến thắng ở bán kết, đội tuyển nhận được sự động viên từ lãnh đạo tỉnh và người hâm mộ quê nhà. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng công bố mức thưởng nóng nhằm khích lệ tinh thần các vận động viên trước trận tranh Huy chương Vàng.

Đối thủ của Lâm Đồng trong trận chung kết diễn ra tối 19/11 là đội chủ nhà TP Hồ Chí Minh. Đây được dự báo là cuộc so tài nhiều thử thách khi đội chủ nhà có lực lượng mạnh và lợi thế thi đấu trên sân nhà.

Lãnh đạo Đoàn, Ban huấn luyện và các vận động viên Cầu lông Lâm Đồng

Với tấm vé vào chung kết, đội tuyển cầu lông nam Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội tranh Huy chương Vàng, hướng đến thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.