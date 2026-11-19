Cầu lông đồng đội nữ Hà Nội giành Huy chương bạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc
Ở nội dung đồng đội nữ môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc, cặp đôi Lê Thu Huyền và Nguyễn Thị Thảo Ly đã thua đáng tiếc trước cặp Vũ Thị Anh Thư và Vũ Thị Trang của TP Hồ Chí Minh với tỷ số 1-2, qua đó cầu lông đồng đội nữ Hà Nội nhận thất bại chung cuộc và chỉ giành Huy chương bạc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cau-long-dong-doi-nu-ha-noi-gianh-huy-chuong-bac-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-246261119221307495.htm