Cầu Long Biên - hơn một thế kỷ lưu dấu ký ức Hà Nội

Bắc qua sông Hồng, cầu Long Biên được khởi công năm 1898, khánh thành năm 1902, do hãng Daydé & Pillé của Pháp xây dựng. Trải qua hơn 120 năm, cây cầu vẫn phục vụ tàu hỏa, xe máy và người đi bộ, đồng thời là một trong những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của Hà Nội.

Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, nối đôi bờ sông Hồng. Ảnh: Tuấn Anh

Kết cấu thép và tấm biển ghi dấu đơn vị xây dựng cầu Long Biên. Ảnh: Tuấn Anh

Tàu hỏa và xe máy cùng lưu thông trên cầu Long Biên. Ảnh: Tuấn Anh

Cầu Long Biên qua ảnh tư liệu và tranh vẽ

Những bức ảnh tư liệu ghi lại quá trình xây dựng cầu Long Biên với sự tham gia của hơn 3.000 lao động bản địa và khoảng 40 kỹ sư, giám sát viên người Pháp. Trong chiến tranh, cây cầu nhiều lần bị đánh bom, hư hại và được sửa chữa để duy trì giao thông.

Bên cạnh tư liệu lịch sử, các tác phẩm hội họa ghi lại hình ảnh cầu Long Biên trong đời sống Hà Nội qua nhiều góc nhìn.

Tư liệu về quá trình xây dựng cầu Long Biên cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. (Ảnh chụp lại tại triển lãm)

Cầu Long Biên và hoạt động giao thông trong những bức ảnh tư liệu xưa. (Ảnh chụp lại tại triển lãm)

Hình ảnh cầu Long Biên bên sông Hồng qua tranh màu nước. (Ảnh chụp lại tại triển lãm)

Cầu Long Biên và nhịp sống phố phường Hà Nội trong một tác phẩm hội họa. (Ảnh chụp lại tại triển lãm)

Những nhịp cầu thép Long Biên qua nét ký họa. (Ảnh chụp lại tại triển lãm)

Bức tranh được họa sĩ thể hiện với hình ảnh cầu Long Biên và nhịp sống thường ngày của người dân Hà Nội. (Ảnh chụp lại tại triển lãm)