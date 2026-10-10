Cầu Long Biên - hơn một thế kỷ lưu dấu ký ức Hà Nội
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhìn lại cầu Long Biên qua ảnh thực tế, ảnh tư liệu và tranh vẽ.
Bắc qua sông Hồng, cầu Long Biên được khởi công năm 1898, khánh thành năm 1902, do hãng Daydé & Pillé của Pháp xây dựng. Trải qua hơn 120 năm, cây cầu vẫn phục vụ tàu hỏa, xe máy và người đi bộ, đồng thời là một trong những công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của Hà Nội.
Cầu Long Biên qua ảnh tư liệu và tranh vẽ
Những bức ảnh tư liệu ghi lại quá trình xây dựng cầu Long Biên với sự tham gia của hơn 3.000 lao động bản địa và khoảng 40 kỹ sư, giám sát viên người Pháp. Trong chiến tranh, cây cầu nhiều lần bị đánh bom, hư hại và được sửa chữa để duy trì giao thông.
Bên cạnh tư liệu lịch sử, các tác phẩm hội họa ghi lại hình ảnh cầu Long Biên trong đời sống Hà Nội qua nhiều góc nhìn.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cau-long-bien-hon-mot-the-ky-luu-dau-ky-uc-ha-noi-169261010071433235.htm