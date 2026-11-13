Cầu Lê Thanh vẫn chưa khởi công sau 3 năm phê duyệt

Gần bốn năm sau ngày được tạm bàn giao căn nhà số 9 Lý Chính Thắng (phường Xuân Hòa, TP.HCM), gia đình ông Ngô Văn Lập vẫn chưa thể chuyển sang nơi ở mới. Căn nhà số 7 Lý Chính Thắng, di tích lịch sử quốc gia, nơi gắn với tiệm phở Bình và những câu chuyện về một thời kháng chiến, vẫn là nơi sinh sống của ba hộ gia đình với khoảng 15 nhân khẩu.