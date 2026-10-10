Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình

Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam phối hợp Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam trao tặng kinh phí 100 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, gồm: Nguyễn Thị Én (sinh năm 1944, thờ cúng liệt sĩ) và Nguyễn Thị Rắc (sinh năm 1950, thờ cúng liệt sĩ).

Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam trao di ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Đặng (1917-1959) tặng gia đình.

Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam cũng phối hợp Công ty Cổ phần Máy tính Z1 trao 2 máy tính tặng Trạm Y tế xã Phước Vinh, tỉnh Tây Ninh. Dịp này, Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam trao công trình phục dựng di ảnh Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Đặng (1917-1959), nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, tặng đến gia đình. Gần 70 năm qua, gia đình không có ảnh thờ tự. Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam phối hợp cùng gia đình, họa sĩ để phục dựng theo trí nhớ người thân, cùng với một tấm ảnh đã bị mờ.

Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam tiếp nhận ủng hộ kinh phí nhằm hỗ trợ sửa chữa 2 nhà tình nghĩa.

Cựu chiến binh Nguyễn Công Trung, Chủ tịch Hội đồng quản lý và điều hành Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam cho biết: Câu lạc bộ luôn mong muốn được góp sức tham gia tri ân, hỗ trợ, chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công bằng nhiều cách thiết thực. Các hoạt động tại chương trình lần này thể hiện định hướng kết nối nguồn lực xã hội hóa với những chương trình chăm lo cộng đồng của câu lạc bộ, đồng hành cùng địa phương trong chăm lo an sinh xã hội.

Câu lạc bộ tiếp nhận, trao 2 máy tính tặng Trạm Y tế xã Phước Vinh, Tây Ninh.

Hưởng ứng Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7-10-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, Câu lạc bộ Trái tim người lính phương Nam đã ra mắt Câu lạc bộ bắn cung Trái tim người lính phương Nam, hướng tới việc lan tỏa tinh thần thể thao gắn với giáo dục truyền thống, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội để triển khai những hoạt động an sinh, chăm lo đời sống cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.