Câu lạc bộ 'Tình nguyện vì bình yên Thành phố': Truyền thông số góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy

Câu lạc bộ P.A.S.T là mô hình điểm mang tính đột phá do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM chủ trì tham mưu, đại diện cho sự kết nối chặt chẽ giữa tri thức, nghệ thuật và kỷ cương. Với định hướng là tổ chức tập hợp mọi tầng lớp Nhân dân, sự ra đời và vận hành của CLB chính là tiếng nói quyết liệt của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia thời đại số.

Ngay khi ra đời, CLB đã xác định hướng đi đột phá, tận dụng sức mạnh của truyền thông số, huy động sự tham gia của thanh niên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn MT.

Ban đầu, đội ngũ Ban chủ nhiệm CLB là những cá nhân tiên phong mang tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến vì cộng đồng, trong đó có những ca sĩ, diễn viên nổi tiếng như: Lê Thành Dương (Ngô Kiến Huy), Nguyễn Đăng Khoa (Bimax), Nguyễn Phước Thành Tâm (Tâm Nguyễn)... đã tích cực vận động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, nghệ sĩ, KOLs tham gia vào các ban chuyên môn của CLB như: nhiếp ảnh, thiết kế, quay dựng truyền thông và văn hóa - thể thao, qua đó hình thành đội ngũ cộng tác viên sáng tạo, năng động, giàu nhiệt huyết.

Tham quan, nhận diện các loại ma túy

Từ nền tảng này, CLB đã hỗ trợ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng gắn với công tác tuyên truyền phòng, chống MT, góp phần lan tỏa lối sống lành mạnh, tích cực trong thanh niên và cộng đồng. Cụ thể, thời gian qua, CLB đã bám sát định hướng của Nghị quyết 02 của Thành ủy TPHCM về mục tiêu Phấn đấu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030, vai trò của CLB không chỉ dừng lại ở tinh thần xung kích hay tình nguyện đơn thuần.

Năng lực của tổ chức được khẳng định qua việc trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề cụ thể của xã hội, góp phần kề vai sát cánh cùng lực lượng Công an Nhân dân xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc trên nền tảng số và thực tiễn, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong công tác phòng, chống MT.

Đặc biệt, với sự chung tay của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa, sự đồng hành của các nghệ sĩ trong Ban chủ nhiệm càng củng cố thêm trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của CLB. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, uy tín và sức ảnh hưởng tích cực đến công chúng, các thông điệp về phòng, chống ma MT cùng ý thức bảo vệ an ninh trật tự được lan tỏa một cách sáng tạo, nhân văn, thẩm thấu sâu rộng vào đời sống cộng đồng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao và quan tâm sâu sắc của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TPHCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Từng bước, CLB khẳng định vai trò và định hướng của mình trong công tác lan tỏa nhận thức đến cộng đồng. Những nỗ lực ấy không chỉ mang lại kết quả tích cực mà còn tạo nên những dấu ấn rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội. Điển hình như công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm MT, CLB tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa tội phạm và tệ nạn MT tại các trường đại học, doanh nghiệp, các phường trên địa bàn TP.

Tại chương trình tuyên truyền, CLB tập trung làm rõ những hệ lụy nghiêm trọng của MT đối với cá nhân, gia đình và xã hội; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm MT trong việc lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị cho người dân những kỹ năng cần thiết để nhận diện và chủ động phòng ngừa cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương.

Cùng với đó, CLB tích cực đồng hành, hỗ trợ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong việc xây dựng, sản xuất và lan tỏa các sản phẩm truyền thông phục vụ công tác phòng, chống MT, tạo nên sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng. Chỉ sau thời gian triển khai, các sản phẩm truyền thông đã thu hút cả chục triệu lượt xem trên các nền tảng số; hơn 100 sản phẩm tuyên truyền pháp luật được sản xuất, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực, nâng cao nhận thức xã hội.

Đặc biệt, CLB đã vận động sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ trong việc sáng tạo poster, clip tuyên truyền, thu hút hàng chục triệu lượt tiếp cận. Song song đó, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan truyền thông và báo chí thực hiện hàng chục phóng sự truyền hình, video tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng thông điệp "Vì cộng đồng không MT". Qua đó, giúp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp nhận nhiều nguồn tin có giá trị, khởi tố và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Sáng 08/11, tại Hội trường Thành Đoàn TPHCM, CLB P.A.S.T tổ chức buổi trao Quyết định số 508/QĐ-BTK của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM về việc công nhận bổ sung nhân sự Ban Chủ nhiệm, Ban điều hành CLB nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, diễn viên Nguyễn Tiến Luật chính thức được công nhận tham gia Ban Chủ nhiệm và giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm CLB P.A.S.T nhiệm kỳ 2026-2031. Bên cạnh đó, doanh nhân Nguyễn Thanh Hiền được công nhận giữ chức vụ Trưởng ban Công tác xã hội và doanh nhân Vũ Nguyễn Duy Quang giữ chức vụ Trưởng ban Chiến lược, cùng tham gia Ban điều hành CLB trong nhiệm kỳ mới.