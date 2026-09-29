Câu lạc bộ Thiên An xã Lục Yên vô địch Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026

CLB Thiên An xã Lục Yên (áo đỏ) và đội xã Tằng Loỏng (áo trắng) trong trận chung kết.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao. CLB Thiên An xã Lục Yên chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành Tằng Loỏng.

Trong khi đó, các cầu thủ Tằng Loỏng nỗ lực phòng ngự và tìm cơ hội từ những pha phản công.

Rất đông khán giả theo dõi trận chung kết tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, phường Cam Đường.

Sức ép liên tục của CLB Thiên An xã Lục Yên được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của cầu thủ Nông Thị Uyên ở phút thứ 6.

Có bàn thắng sớm, đội bóng xã Lục Yên tiếp tục duy trì thế trận chủ động và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương.

CLB Thiên An Lục Yên kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép trước khung thành Tằng Loỏng.

Cầu thủ Nông Thị Uyên tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi thêm 2 bàn thắng, hoàn tất cú hat-trick, giúp CLB Thiên An xã Lục Yên tạo khoảng cách an toàn.

Kết thúc hiệp 1, đội bóng xã Lục Yên dẫn trước xã Tằng Loỏng với tỷ số 3 - 0.

Bước sang hiệp 2, thế trận tiếp tục nghiêng về CLB Thiên An xã Lục Yên. Đội bóng áo đỏ duy trì sức ép, ghi thêm 3 bàn thắng, qua đó nâng tỷ số lên 6 - 0.

Những pha dứt điểm của CLB Thiên An xã Lục Yên làm tung lưới đội xã Tằng Loỏng

Không bỏ cuộc, đội bóng xã Tằng Loỏng vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn thắng và có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1 - 6.

Những phút còn lại, CLB Thiên An xã Lục Yên chủ động kiểm soát thế trận, bảo toàn cách biệt và khép lại trận chung kết với chiến thắng 6 - 1.

Các cầu thủ xã Tằng Loỏng nỗ lực tổ chức tấn công, tìm kiếm bàn thắng trước CLB Thiên An xã Lục Yên.

Với kết quả này, CLB Thiên An xã Lục Yên giành chức vô địch Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026.

Đội bóng xã Tằng Loỏng giành vị trí Á quân.

Hai đội Trường Tiểu học Bắc Cường và Trường THPT Lê Hồng Phong cùng giành giải Ba.

Ông Nông Việt Yên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trao Cup vô địch cho các cầu thủ CLB Thiên An xã Lục Yên.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội bóng đạt thành tích tại Giải Bóng đá nữ tỉnh Lào Cai năm 2026.