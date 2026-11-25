Sân trường trở thành sân chơi thể thao

Từ định hướng giảm áp lực thành tích trong Công văn 5922/BGDĐT-GDPT đến yêu cầu nâng cao sức khỏe thể chất cho thanh thiếu niên, hoạt động thể thao học đường đang chiếm trọn spotlight trong thời khóa biểu của teen.

Thầy Lâm Triều Nghi. Ảnh: NVCC.

Theo thầy Lâm Triều Nghi (Hiệu trưởng trường THPT Gia Định, TP.HCM), từ khi về trường, thầy đã triển khai xây dựng thêm sân pickleball, mở rộng thời gian sinh hoạt thể thao sau giờ tan học để tăng thời gian vận động của học sinh, không chỉ trong tiết Giáo dục Thể chất. Năm học 2026-2027, nhà trường dự định ban hành nội quy: Khuyến khích mỗi học sinh tham gia ít nhất một câu lạc bộ hoặc môn thể thao để nâng cao thể chất và tinh thần đoàn kết.

Sân pickleball THPT Gia Định (TP.HCM). Ảnh: NVCC.

Tại trường THPT Gia Định, hoạt động thể thao được triển khai thông qua các chương trình hội thao, câu lạc bộ và hoạt động sinh hoạt học sinh. Bên cạnh những bộ môn quen thuộc như bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông hay bóng bàn, các hoạt động kéo co, nhảy và những chương trình kết hợp thể thao với sinh hoạt học đường mang đến combo trải nghiệm cho bạn từ khi là tân binh khối 10 đến khi làm cư dân cuối cấp.

Rời bàn học để có thêm giờ vận động và kết nối

Giải bóng rổ THPT Gia Định. Ảnh: NVCC.

Theo WHO, Việt Nam ghi nhận 87% thanh thiếu niên chưa đạt mức vận động thể chất theo khuyến nghị, gây lo ngại về các bệnh béo phì, tim mạch và các vấn đề sức khỏe tâm thần trong tương lai.

Khi thời gian học tập ngày càng chiếm phần lớn sinh hoạt của Gen Alpha, trường THPT Gia Định đã tạo điều kiện để teen gặp gỡ, thi đấu thể thao giữa các lớp, khối lớp, giữa học sinh trường với học sinh các trường trên địa bàn.

Thầy Nguyễn Danh Tuấn (Tổ trưởng Tổ Thể chất trường THPT Gia Định) chia sẻ: “Một tinh thần khỏe mạnh trong một cơ thể cường tráng là định hướng mà Tổ Thể chất nhà trường luôn hướng đến. Vì thế trong giờ ra chơi, học sinh trường tham gia các hoạt động hội thao, sáng tạo các cuộc thi trên khoảng sân rộng của trường. Nhờ đó các em dần làm quen với vận động từ cấp độ nhẹ đến mạnh, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài giờ học”.

Từ người mới trở thành đồng đội

Bạn Nguyễn Minh Đức (Lớp 12CL, trường THPT Gia Định) hào hứng: “Trước đây, sau khi tiếng trống báo hết giờ vang lên, mình phải rời trường ngay. Bây giờ, mình dành nhiều thời gian cho hoạt động ngoài giờ và ở lại trường chơi cầu lông với bạn cùng lớp”.

Giải cầu lông Trường THPT Gia Định. Ảnh: NVCC.

Nếu phải trở về nhà ngay sau giờ học, bạn có thể dành thời gian cuối tuần để sinh hoạt cùng câu lạc bộ để kết nối với “cốt cứng” cùng chung sở thích. Từ việc duy trì các buổi tập luyện, bạn có thể rèn kỹ năng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, giải tỏa áp lực và duy trì tình đoàn kết.

Bạn Võ Minh Hiếu. Ảnh: NVCC.

Một trong những hoạt động thu hút nhất trong năm học của các câu lạc bộ thể thao là quá trình tuyển thành viên mới. Bạn Võ Minh Hiếu (Lớp 12L, trường THPT Gia Định) bật mí:

Mỗi đầu năm học mới, tụi mình tạo group chat để các bạn đăng ký và trao đổi trước về cách sinh hoạt, lịch tập. Sau khi tuyển quân xong, câu lạc bộ duy trì lịch tập xuyên suốt cả mùa Hè, vừa luyện tập vừa làm quen với các thành viên mới. Tụi mình còn có hẳn nhóm phó nháy để chụp lại hình ảnh thi đấu của đội.

Thành viên CLB nhảy và các tiết mục flashmob của teen THPT Gia Định. Ảnh: NVCC.

Bạn Bảo Ngân. Ảnh: NVCC.

Trước khi tham gia câu lạc bộ, bạn Lương Đoàn Bảo Ngân (Lớp 12CV, trường THPT Gia Định) đã có nền tảng từ việc tham gia lớp học nhảy: “Tuy nhiên, thời gian ở câu lạc bộ giúp mình hiểu thế nào là nhảy một cách nghiêm túc và bài bản. Những buổi tập kéo dài, cùng những lần được góp ý, sửa động tác đã giúp mình tiến bộ. Lần đầu biểu diễn tại lễ tổng kết năm học, mình được các anh chị hướng dẫn từ biên đạo, kỹ thuật đến biểu cảm và làm chủ sân khấu”.

Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ hay những chương trình của trường là cơ hội để các thành viên thể hiện quá trình tập luyện.

Gạt hết lo âu nếu bạn chưa từng chơi thể thao

Thể thao học đường không chỉ được đo bằng số huy chương hay những trận thắng mà ở quá trình bạn tìm ra bộ môn mình yêu thích, kết bạn, chăm chỉ sinh hoạt, tập luyện đều đặn trên sân trường tràn ngập tiếng bóng lăn, tiếng vỗ tay cổ vũ sau lần ghi bàn.

Tuy nhiên, cơ hội vận động giữa học sinh vẫn có sự khác biệt. Bạn có thể chưa tham gia các lớp thể thao ngoài giờ học hoặc chưa sở hữu kỹ năng sẵn có để gia nhập đội tuyển thể thao của trường. Vì thế, các câu lạc bộ thể thao học đường không nên bắt đầu bằng việc tìm ra những người chơi giỏi.

Một buổi tập dành cho người mới, người hướng dẫn tận tình, nhóm tập phù hợp với từng trình độ hay một môi trường không đặt nặng chuyện phải giỏi ngay từ đầu đều có thể giúp bạn mạnh dạn bước vào sân.