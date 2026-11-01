Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai thất bại trước Hải Phòng, tiếp tục ở đáy bảng

Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai (áo trắng) tiếp tục "trắng tay" tại vòng 6 V.League. Ảnh: NT

Trên sân Lạch Tray, đội bóng Hải Phòng nhập cuộc chủ động, liên tục tổ chức tấn công với sự cơ động của Hữu Sơn, Minh Dĩ và Mpande. Trong khi đó, Đồng Nai có sự trở lại của Văn Sơn và Tấn Sinh sau án treo giò, giúp hàng phòng ngự thi đấu chắc chắn hơn. Đội khách không để đối phương dễ dàng áp đặt thế trận, thậm chí còn có cơ hội đáng chú ý khi Vulic tung cú dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang khung thành thủ môn Văn Toản.

Tuy nhiên, đúng phút 45, sai sót trong tình huống phá bóng của Tấn Sinh tạo điều kiện để Tagueu tung cú vô lê đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Văn Phong, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn 1-0.

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Việt Thắng liên tiếp điều chỉnh nhân sự, đưa Tuấn Tài, Ngọc Đức và Hải Quân vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Đồng Nai kiểm soát bóng tốt hơn, đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Dù vậy, những cơ hội của Tuấn Tài, Ivan và Sầm Ngọc Đức đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Hải Phòng bảo toàn chiến thắng 1-0, có thêm 3 điểm để vươn lên vị trí thứ 7 với 9 điểm. Trong khi đó, Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai tiếp tục đối diện cuộc khủng hoảng khi mới có 1 điểm sau 6 vòng đấu, đặc biệt là chưa ghi nổi bàn thắng nào. Đây thực sự là hồi chuông cảnh báo đối với thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trong cuộc đua trụ hạng mùa này.