Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai thất bại trước Công an Hà Nội

Trận đấu giữa 2 đội thành phố Đồng Nai - Công an Hà Nội diễn ra trong cơn mưa nặng hạt trên sân vận động Bình Phước. Ảnh: Nguyễn Tấn

Trước khi chơi thiệt quân, chủ nhà thành phố Đồng Nai cũng tạo được tình huống tấn công đáng chú ý. Ảnh: Nguyễn Tấn

Bước vào trận đấu này, bên phía CAHN tung ra sân đội hình rất mạnh với 7 cái tên đang trong thành phần tuyển Việt Nam như: Đình Bắc, Quang Hải, Văn Đô, Việt Anh, Adou Minh, Quang Vinh…, bên cạnh đó còn có những cầu thủ ngoại rất đáng gờm như Leonardo, Perea... Trong khi đó bên phía chủ nhà, HLV Việt Thắng lại cất Công Phượng và Xuân Trường trên băng ghế dự bị.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng với sự cổ vũ đầy khí thế của đông đảo cổ động viên nhà, ngay những phút đầu trận thành phố Đồng Nai bất ngờ chơi đôi công trước CAHN và tạo ra thế trận vô cùng hấp dẫn. Nếu chính xác hơn trong các pha kết thúc, Ivan, Tự Nhân đã có thể giúp đội chủ nhà có bàn dẫn trước. Ở trận đấu này, do mặt sân sũng nước vì ảnh hưởng cơn mưa nặng hạt đã làm các pha phối hợp của 2 đội mất đi độ chính xác đáng kể. Tưởng đâu với khí thế nhập cuộc khá ổn trước nhà đương kim vô địch sẽ được đội thành phố Đồng Nai duy trì thì phút 16, trong 1 pha va chạm với Đình Bắc, hậu vệ Văn Sơn của đội chủ nhà đã bị truất quyền thi đấu với lỗi giật chỏ vào vùng đầu Đình Bắc.

Chơi hơn người, dù không đẩy tốc độ lên cao nhưng CAHN vẫn tạo ra những tình huống vô cùng nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong 1 hiệp đấu xuất thần, thủ môn Văn Phong đã liên tiếp có những pha bay người giải nguy đầy ấn tượng trước các tình huống kết thúc của Cao pedant Quang Vinh, Putros, Thành Long…

Công Phượng dù rất nỗ lực sau khi vào sân nhưng không thể giúp đội nhà có bàn thắng trước Công an Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tấn

Bước vào hiệp 2, HLV Polking của CAHN tung tiền đạo lợi hại nhất của mình là Alan vào sân, chỉ hơn 6 phút có mặt trên sân tiền đạo này đã "lên tiếng" bằng cú đánh đầu trong vòng cấm hạ gục thủ thành Văn Phong mở tỷ số trận đấu. Sau khi khai thông thế bế tắc, trong vòng 5 phút sau, lần lượt là Perea, Lê Phạm Thành Long có thêm 2 bàn thắng nữa để đào sâu khoảng cách lên 3 bàn cho CAHN. Tạo được khoảng cách an toàn, đội khách lần lượt rút các trụ cột ra nghỉ ngơi, đồng thời chơi giảm nhịp độ.

Và tỷ số 3-0 nghiêng về CAHN cũng là kết quả chung cuộc. Thua trận này, thành phố Đồng Nai rớt xuống cuối bảng xếp hạng, trong khi CAHN vững vàng ở đỉnh bảng.