Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai đặt mục tiêu có điểm ở Bắc Ninh

Bắc Ninh có lợi thế, Đồng Nai cần tìm lại chính mình

Câu lạc bộ thành phố Đồng Nai và Bắc Ninh là đối thủ quen thuộc của nhau ở giải hạng nhất mùa trước. Ảnh: Nguyễn Tấn

Cuộc chạm trán giữa Bắc Ninh và Đồng Nai mang ý nghĩa đặc biệt bởi cả hai đều là những tân binh của V.League 2026-2027. Đây là 2 đối thủ từng cạnh tranh quyết liệt ở giải hạng nhất mùa trước, cùng giành quyền góp mặt tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, nhưng đang có những bước khởi đầu khác nhau. Đến lúc này, Bắc Ninh hiện có 3 điểm sau 3 vòng đấu. Đội bóng xứ Kinh Bắc thua Sông Lam Nghệ An 0-1 trong ngày ra quân, sau đó thắng Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 1-0 ở vòng 2, trước khi thất bại 0-1 trên sân Hà Nội FC ở vòng 3. Kết quả ấy cho thấy, Bắc Ninh chưa tạo được sự ổn định, nhưng ít nhất họ đã biết cách giành chiến thắng và có điểm tựa để tiếp tục cuộc đua.

Trong khi đó, Đồng Nai đang đứng cuối bảng sau 3 trận toàn thua. Đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng lần lượt thất bại 0-2 trước Thể Công Viettel, 0-1 trên sân Hà Tĩnh và 0-3 trước Công an Hà Nội. Sáu bàn thua, không có bàn thắng nào được ghi, là những con số phản ánh rõ nhất khó khăn mà đội bóng đang đối mặt. Dĩ nhiên, cần nhìn nhận công bằng rằng lịch thi đấu đầu mùa của Đồng Nai không dễ dàng. Thể Công Viettel là á quân mùa trước, Công an Hà Nội là đương kim vô địch, còn Hà Tĩnh cũng là đối thủ không dễ bị đánh bại. Nhưng những khó khăn về lịch thi đấu không thể trở thành lời giải thích kéo dài, nhất là khi mùa giải đã bắt đầu đặt ra áp lực điểm số. Xét về danh tiếng cầu thủ, Đồng Nai không phải đội bóng thiếu kinh nghiệm. Công Phượng, Xuân Trường, Hữu Tuấn, Hồ Tuấn Tài hay Sầm Ngọc Đức đều là những cái tên từng thi đấu ở V.League. Tuy nhiên, Đồng Nai đang thiếu sự kết nối trong các pha triển khai bóng, chưa tạo được đủ sức ép lên khung thành đối phương và đặc biệt bế tắc ở khâu kết thúc.

Ở chiều ngược lại, Bắc Ninh có lợi thế sân nhà Việt Yên cùng sự tự tin nhất định sau chiến thắng trước Công an TP.HCM. Việc từng đánh bại Đồng Nai 2-1 trong cuộc đối đầu ở giải hạng nhất ngày 8-5-2026 cũng là cơ sở để đội chủ nhà hướng đến một kết quả tích cực. Bắc Ninh có sân nhà, còn Đồng Nai có những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Nếu giải quyết được bài toán tâm lý và tổ chức lối chơi, đội khách vẫn có cơ hội giành điểm. Một trở ngại đáng kể với Đồng Nai là sự thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng ngự. Hai hậu vệ Huỳnh Tấn Sinh và Lê Văn Sơn không thể ra sân do án kỷ luật. Trong bối cảnh hệ thống phòng ngự vừa để thủng lưới 6 bàn sau 3 trận, việc thiếu những phương án quen thuộc càng khiến ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng.

"Trắng tay" thêm 1 vòng, Đồng Nai sẽ lún sâu nơi đáy bảng

Nếu 3 vòng đầu là giai đoạn để Đồng Nai làm quen với V.League, thì cuộc đối đầu Bắc Ninh là thời điểm đội bóng phải chứng minh khả năng phản ứng trước nghịch cảnh. Có một thực tế đáng lo: Đồng Nai chưa ghi bàn sau 270 phút thi đấu chính thức tại giải. Khi hàng công chưa tìm được tiếng nói chung, hàng thủ liên tục chịu sức ép, đội bóng rất dễ rơi vào vòng luẩn quẩn. Vì vậy, đây là trận đấu mà những cầu thủ giàu kinh nghiệm phải thể hiện vai trò dẫn dắt. Công Phượng cần có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành hơn; Xuân Trường phải giúp đội bóng giữ nhịp và tổ chức các đường lên bóng hiệu quả. Nhưng quan trọng hơn, Đồng Nai cần sự đồng bộ của cả tập thể. Một vài khoảnh khắc lóe sáng khó có thể cứu vãn tình thế nếu đội bóng tiếp tục mắc lỗi trong tổ chức chiến thuật.

Đặt mục tiêu có điểm ở trận này không đồng nghĩa Đồng Nai buộc phải chơi tất tay để tìm chiến thắng bằng mọi giá. Trong hoàn cảnh hiện tại, điều cần thiết trước tiên là chấm dứt chuỗi thất bại, giải tỏa sức ép tâm lý và tạo nền tảng cho những vòng đấu tiếp theo. Một điểm trên sân khách có thể chưa đủ để cải thiện đáng kể thứ hạng, nhưng sẽ có giá trị lớn về tinh thần. Nếu giành trọn 3 điểm, Đồng Nai còn có thể tạo ra cú hích cần thiết cho hành trình trụ hạng. Ngược lại, thất bại thứ tư liên tiếp không chỉ đẩy đội bóng miền Đông Nam Bộ lún sâu mà nhiều khả năng chiếc ghế của HLV Nguyễn Việt Thắng cũng khó được đảm bảo.

Công Phượng cần có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành hơn để giúp câu lạc bộ thành phố Đồng Nai ghi điểm. Ảnh: Nguyễn Tấn

Mùa giải vẫn còn dài, nhưng điểm số không tự đến nếu những vấn đề cốt lõi của đội bóng không được giải quyết. Bắc Ninh là đối thủ quen thuộc, thực lực không quá cách biệt và cũng chưa có khởi đầu thật sự thuyết phục. Bởi vậy, đây chính là thời điểm Đồng Nai phải chứng minh rằng đội bóng không chỉ lên V.League để góp mặt, mà còn đủ năng lực cạnh tranh ở sân chơi khắc nghiệt này. Tại Việt Yên, điều CLB thành phố Đồng Nai cần không phải một màn trình diễn hào nhoáng, mà là một trận đấu có điểm số, có bàn thắng và có dấu hiệu cho thấy đội bóng đã tìm được hướng đi. Nếu tiếp tục "trắng tay" trước đối thủ ngang tầm, những khó khăn đầu mùa có thể nhanh chóng biến thành cuộc khủng hoảng thực sự.