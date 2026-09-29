Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Nam Định tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Nam Định nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên được chú trọng. 100% cán bộ Ban Chủ nhiệm và Ban Kiểm tra tham gia chuỗi tập huấn của Dự án CODV, Abilis về quản lý tài chính, lưu trữ cơ sở dữ liệu, lập kế hoạch, kỹ năng truyền thông và kỹ năng ứng xử.

Các đại biểu dự Đại hội.

Cán bộ, hội viên CLB tham gia 35 hoạt động thuộc Dự án CODV, gồm 6 lớp tập huấn chung, 28 hội thảo chia sẻ và 1 nhóm tư vấn ToT. CLB tổ chức tập huấn chuyên đề “Phòng, chống bạo lực giới trên không gian mạng”; lớp tập huấn “Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định”; tọa đàm “Vượt qua rào cản vươn tới tương lai” và nhiều hoạt động khác, thu hút 321 lượt hội viên tham dự. CLB cũng triển khai chuỗi chuyên đề trợ giúp pháp lý về quyền kết hôn và tập huấn “Bình dân học vụ số - Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến”.

Trong công tác an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, từ nguồn phân bổ của Hội cấp trên và nguồn xã hội hóa, CLB đã trao 288 lượt quà Tết cho hội viên; phối hợp xét duyệt nhu cầu vay vốn sinh kế quay vòng từ Dự án CODV; trao 3 suất hỗ trợ sinh kế trực tiếp cho thanh niên khuyết tật phát triển kinh tế, tổng trị giá 30 triệu đồng; trao 2 suất học bổng cho con em người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 2 triệu đồng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đề ra các mục tiêu: củng cố tổ chức CLB; nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên; tăng cường vận động thanh niên khuyết tật tham gia CLB; cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên khuyết tật; đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức.

Đại hội cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: kết nạp từ 10-15 hội viên mới/năm, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt từ 150-180 hội viên được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu hội viên; đảm bảo 80% xã, phường, thị trấn có hội viên. CLB phấn đấu vận động 15% hội viên tham gia tập luyện thể dục, thể thao; 20% hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

CLB cũng đặt mục tiêu phối hợp với Sở Tư pháp đảm bảo 100% thanh niên khuyết tật có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu; phấn đấu 70% cán bộ tham gia công tác trợ giúp người khuyết tật được tập huấn nâng cao năng lực theo mục tiêu chung của tỉnh; 30% hội viên được tham gia các khóa tập huấn kỹ năng sống độc lập, phòng, chống bạo lực giới và bình đẳng giới.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nhất trí bầu Ban Chủ nhiệm CLB nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Chị Nguyễn Thị Ngọc Tâm được bầu giữ chức Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật Nam Định nhiệm kỳ 2026-2031.