Câu lạc bộ Tân Trào thành lập Chi hội Hà Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên tặng hoa chúc mừng Chi hội Hà Giang.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang tặng hoa và trao Quyết định thành lập cho Chi hội Hà Giang.

Hội nghị đã công bố các Quyết định của Câu lạc bộ Tân Trào về kết nạp hội viên mới và Quyết định thành lập Chi hội Hà Giang. Theo Quyết định thành lập, Chi hội Hà Giang trực thuộc Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang từ ngày 8-9-2026 với 44 hội viên. Đồng chí Thào Hồng Sơn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang (cũ) được chỉ định giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Hà Giang.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang Nguyễn Hữu Hoan trao Quyết định kết nạp cho các hội viên mới.

Chi hội Hà Giang hoạt động theo Điều lệ của Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang. Đây là tổ chức tự nguyện, đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, chịu sự quản lý của UBND tỉnh, sự hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành có liên quan. Câu lạc bộ được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động không vụ lợi; vừa chăm lo đời sống tinh thần, sức khoẻ của hội viên, vừa tham gia đóng góp ý kiến với các cấp, ngành và trao đổi kinh nghiệm công tác giữa cán bộ lãnh đạo đương chức với cán bộ hưu trí. Phương châm hoạt động của Câu lạc bộ là “Sống khoẻ, sống vui với gia đình và xã hội”.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang tặng lẵng hoa của Tỉnh uỷ cho Chi hội Hà Giang.

Tiếp đó, Chi hội Hà Giang đã tiến hành họp để thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2022 – 2027, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031; ý kiến tham gia vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ Tân Trào; đồng thời tiến hành giới thiệu nhân sự Thường trực Ban Chủ nhiệm, Uỷ viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; bầu đại biểu đi dự Đại hội Câu lạc bộ Tân Trào lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 – 2031.