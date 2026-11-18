Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào tặng hoa chúc mừng hội viên Tiểu ban Cựu giáo chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam, tổ chức giao lưu văn nghệ, đồng thời chia sẻ, ôn lại những kỷ niệm trong quá trình công tác, cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của quê hương Tuyên Quang.

Câu lạc bộ Tân Trào hiện có hơn 480 hội viên, trong đó Tiểu ban Cựu giáo chức có gần 75 hội viên đang sinh hoạt. Thời gian qua, các hội viên Câu lạc bộ Tân Trào và Tiểu ban Cựu giáo chức vẫn luôn giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, tiếp tục là những tấm gương sáng, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời, các hội viên cũng tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Cùng với đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tân Trào và các tiểu ban tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời thông tin thời sự, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh đến toàn thể hội viên. Đồng thời, khuyến khích các hội viên tích cực phát huy trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn, tham gia phản ánh, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở.