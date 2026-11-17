Khi người sáng lập câu lạc bộ Tough Guy Book Club Shay Leighton dán các tờ rơi tại các tiệm xăm, tiệm cắt tóc và phòng tập quyền anh ở Australia, nhiều người đã nhanh chóng hưởng ứng.

“Từ bao giờ chúng ta mặc định rằng việc đọc sách và sự nam tính, mạnh mẽ là những thứ tách biệt nhau?” Shay Leighton đặt câu hỏi cho The Guardian.

Trong suốt 14 năm qua, Leighton đã điều hành Tough Guy Book Club, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc khuyến khích nam giới đọc sách.

Nam tính và thú vui đọc sách

Thời gian đầu, câu lạc bộ chỉ có Leighton và người bạn Tom Scott. Khi cả hai đang ngồi thảo luận về cuốn sách đầu tiên, tác phẩm Ông già và biển cả của Ernest Hemingway, tại khoảng sân ngoài trời của một quán rượu ở Collingwood, một sự kiện bất ngờ đã thay đổi mọi thứ.

Một người lạ mặt, “một gã to con với hình xăm trên cổ”, tiến lại gần và hỏi liệu họ có đang tham gia một câu lạc bộ sách hay không. Khi Leighton xác nhận, người đàn ông kia bất ngờ hỏi: “Tôi tham gia cùng được không?”

Nam tính và thú vui đọc sách không hề tách biệt nhau trong hoạt động của Tough Guy Book Club. Ảnh: 7news.

Câu chuyện tình cờ này khiến Leighton sau đó tìm đến những nơi ban đầu không hề nghĩ tới như các tiệm xăm, tiệm cắt tóc nam và phòng tập quyền anh để quảng bá cho câu lạc bộ sách và số lượng thành viên ngày càng tăng.

Hiện tại, Tough Guy Book Club có chi nhánh tại 10 quốc gia như Australia, New Zealand, Mỹ, châu Âu và châu Á với 10.000 thành viên trên toàn thế giới. Mỗi chi nhánh được tổ chức và vận hành tại địa phương, với các buổi gặp mặt diễn ra vào lúc 7 giờ tối thứ tư đầu tiên của mỗi tháng.

Các tác phẩm họ đọc cũng rất đa dạng. The New Daily chia sẻ danh mục gồm đủ thể loại, từ tiểu thuyết ngắn The Pearl xuất bản năm 1947 của John Steinbeck, đến tác phẩm hài lãng mạn Good Material của nữ tác giả người Anh Dolly Alderton hay tiểu thuyết lịch sử từng đoạt giải thưởng Small Things Like These của nhà văn người Ireland Claire Keegan.

Về tên câu lạc bộ, họ đã thử qua vài phương án khác. Tuy nhiên, Leighton chia sẻ: “Mỗi lần tôi nói đến cái tên Tough Guy Book Club mà có ai đó bật cười, tôi lại càng quyết tâm giữ cái tên đó. Hai khái niệm này, sự cứng rắn của nam giới và việc đọc sách, chẳng hiểu sao lại trở nên tách biệt đến mức khi đặt cạnh nhau, người ta cứ ngỡ đó là một trò đùa”.

Shay Leighton, người sáng lập Câu lạc bộ Sách Tough Guy. Ảnh: Eugene Hyland/The Guardian.

Đọc sách để kết nối cộng đồng

Tough Guy Book Club đã đạt được nhiều thành công trong việc khuyến khích thành viên đọc sách, tuy nhiên, Leighton nhấn mạnh rằng hoạt động của họ không chỉ dừng lại ở đó. “Chúng tôi không đơn thuần là một câu lạc bộ đọc sách, mà là một không gian kết nối. Ba mục tiêu chính là: đọc nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn và kết thêm nhiều bạn bè”, Shay chia sẻ.

Logo của Tough Guy Book Club. Ảnh: Club.

Theo trang tin 7News, tại nhiều khu vực ở Australia, những địa điểm từng là nơi gắn kết cộng đồng đang dần biến mất. Nghiên cứu của tổ chức Ending Loneliness Together cho thấy 35% người dân sống tại các vùng nông thôn Australia trải qua cảm giác cô đơn, so với 30% ở các khu vực đô thị.

Nam giới cũng có xu hướng dễ rơi vào tình trạng bị cô lập xã hội hơn. Phân tích từ Viện Y tế và Phúc lợi Australia chỉ ra rằng vào năm 2024, 18% nam giới nước này rơi vào tình trạng cô lập xã hội, trong khi con số ở nữ giới là 12%.

“Chúng ta đang trải qua một giai đoạn mà sự cô đơn trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Vấn đề không nằm ở cách chúng ta giao tiếp với nhau, mà nằm ở cách chúng ta tụ họp thành các nhóm cộng đồng”, Leighton chia sẻ.

Trong bối cảnh các khảo sát cho thấy khoảng 80% thành viên các câu lạc bộ sách tại Australia là phụ nữ, theo trang The New Daily, ý tưởng ra đời của Tough Guy Book Club là tạo ra một không gian khuyến khích nam giới đọc sách nhiều hơn và tham gia vào những “cuộc trò chuyện thực chất, tử tế”. Tough Guy Book Club muốn mang đến cho nam giới một hoạt động chung mà không cần gắn mác là một sáng kiến chống cô đơn hay chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Các thành viên Tough Guy Book Club trong một buổi sinh hoạt. Ảnh: The New Daily.

Các buổi tụ họp bắt đầu bằng việc trò chuyện về các tác phẩm văn học hư cấu. “Tại sao phải ngồi tán gẫu về thời tiết ở quán rượu, trong khi bạn có thể cùng hàng xóm đọc cuốn Bá tước Monte Cristo và thảo luận về chủ đề báo thù?”.

Leighton cho biết, những cuốn sách ngay lập tức tạo nên điểm chung giữa các thành viên, trong khi tình bạn giữa họ sẽ dần nảy nở theo thời gian.

“Bạn sẽ đọc những cuốn sách mà trước đây bạn chưa từng nghĩ mình sẽ đọc. Có những cuốn bạn sẽ thấy ghét, nhưng cũng có những cuốn bạn sẽ yêu thích”, Leighton cho hay.

Ngoài ra, đọc sách còn mở ra sự cởi mở trong suy nghĩ cho các thành viên. Luke Bateman, cựu cầu thủ bóng bầu dục và là một gương mặt nổi tiếng trên BookTok, tin rằng đọc sách giúp những người đàn ông trẻ tuổi nhận ra rằng “họ vẫn còn nhiều khả năng khác, vượt ra ngoài khuôn mẫu từng bị áp đặt lên họ”.