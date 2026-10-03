Câu lạc bộ 'Niềm tin số Nghệ An' đẩy lùi tin giả trên không gian mạng

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An” và gặp mặt KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trọng Tuấn.

Thời gian qua, nhiều cá nhân, trang, kênh thông tin và hội, nhóm trên địa bàn Nghệ An đã tích cực lan tỏa thông tin chính thống, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An. Đồng thời, đồng hành với lực lượng chức năng trong tuyên truyền pháp luật, cảnh báo thủ đoạn tội phạm và phản bác tin giả, thông tin sai sự thật.

Ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tuấn.

Tuy nhiên, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung lệch chuẩn, hành vi vi phạm pháp luật và các hình thức lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp, tác động đến nhận thức và niềm tin của người dân.

Từ thực tế đó, Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An” được thành lập nhằm kết nối những người có uy tín, sức ảnh hưởng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó phát huy vai trò của đội ngũ sáng tạo nội dung trong xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình an ninh mạng, những hoạt động lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời trao đổi về trách nhiệm xã hội của KOL, quản trị viên các trang, hội, nhóm trong việc kiểm chứng, chia sẻ thông tin và lan tỏa những giá trị tích cực.

Các KOL, quản trị viên cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình sản xuất nội dung, quản trị các trang, kênh và hội, nhóm có đông người theo dõi trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Tuấn.

Dịp này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Nghệ An và đại diện các KOL, quản trị viên đã ký kết giao ước phối hợp. Các bên cam kết chấp hành quy định pháp luật về an ninh mạng, không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời sản xuất và lan tỏa các nội dung tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao việc Công an tỉnh chủ động thành lập Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An” và tổ chức gặp mặt những người có ảnh hưởng trên không gian mạng.

Ông Thái Văn Thành đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể đồng hành, hỗ trợ câu lạc bộ bằng những cơ chế phối hợp cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện để câu lạc bộ hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị công an tỉnh tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về nhận diện, phản bác tin giả; nhận biết thủ đoạn tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời triển khai các chiến dịch truyền thông theo từng chủ đề, gắn với những vấn đề được xã hội quan tâm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An”. Ảnh: Trọng Tuấn.

Câu lạc bộ được định hướng xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phát huy vai trò của KOL và người sáng tạo nội dung trong tuyên truyền pháp luật, giáo dục, kỹ năng sống, kỹ năng số; đặc biệt hướng tới nâng cao nhận thức cho giới trẻ.

Phát biểu kết luận, Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, sự ra đời của Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An” là dấu mốc trong việc kết nối những cá nhân cùng hướng tới xây dựng môi trường số lành mạnh, tích cực và nâng cao trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tăng cường phối hợp giữa cơ quan chức năng với đội ngũ KOL trong bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An.

Công an tỉnh, trong đó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm nòng cốt, sẽ đồng hành với câu lạc bộ, góp phần xây dựng cộng đồng KOL Nghệ An đoàn kết, trách nhiệm, cùng tham gia bảo vệ không gian mạng.

Các thành viên Câu lạc bộ “Niềm tin số Nghệ An” được kỳ vọng duy trì kết nối với lực lượng Công an, chủ động chia sẻ thông tin tích cực, góp phần định hướng dư luận xã hội và xây dựng môi trường mạng văn minh, trong sạch.

Ký kết giao ước phối hợp. Ảnh: Trọng Tuấn.

Theo tinh thần được nêu tại hội nghị: “Mỗi tài khoản là một trách nhiệm, mỗi bài đăng là một thông điệp, mỗi lượt chia sẻ là một hành động vì cộng đồng”.