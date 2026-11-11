Câu lạc bộ Nhân ái 11-11: Hành trình kết nối yêu thương

Các nhà hảo tâm chung tay đóng góp quỹ hỗ trợ gia đình chị Dương Thị Đợ (xã Vĩnh Thông) tại chương trình kỷ niệm.

Được thành lập ngày 11/11/2015 với 20 thành viên, đến nay, CLB đã phát triển lên 86 hội viên. Trong 11 năm qua, CLB duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh, tập trung hỗ trợ bệnh nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Để duy trì hoạt động, mỗi tháng, CLB vận động được khoảng 50 triệu đồng từ sự đóng góp tự nguyện của hội viên, các nhà hảo tâm và cộng đồng. Nguồn kinh phí này được sử dụng cho các chương trình hỗ trợ như trao bữa sáng, suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp được CLB công khai với các nhà hảo tâm.

Tại chương trình kỷ niệm, CLB phát động vận động ủng hộ gia đình chị Dương Thị Đợ, ở xã Vĩnh Thông, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với hai con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo (con lớn bị bại liệt, con nhỏ mắc bệnh ung thư). Các nhà hảo tâm đã chung tay đóng góp kinh phí, chia sẻ khó khăn với gia đình.

Sau 11 năm hoạt động, CLB Nhân ái 11-11 tiếp tục duy trì các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, huy động sự chung tay của các tổ chức, cá nhân để giúp đỡ những hoàn cảnh cần được trợ giúp.