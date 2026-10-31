Câu lạc bộ Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai kỷ niệm 9 năm thành lập

Quang cảnh chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập và giao lưu với chủ đề “Tình thơ Tây Bắc”.

Từ một trang thơ trên Facebook hình thành năm 2017 với 6 hội viên, sau 9 năm hoạt động, CLB đã phát triển lên hơn 200 hội viên, với 14 tổ, nhóm trực thuộc. Năm 2024, CLB được công nhận là hội viên tập thể của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng do hội viên CLB Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai và các câu lạc bộ khách mời biểu diễn.

Chương trình giao lưu "Tình thơ Tây Bắc" có các tiết mục văn nghệ chào mừng, ngâm thơ và biểu diễn ca khúc phổ thơ do hội viên CLB Người yêu thơ Việt cùng các câu lạc bộ khách mời thể hiện.

Nhà thơ An Thị Nhu - Chủ nhiệm CLB Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai, ôn lại chặng đường 9 năm hình thành và phát triển của CLB.

Các đại biểu dự chương trình.

Tham gia giao lưu có các CLB đến từ trong và ngoài tỉnh, như CLB Văn học nghệ thuật Nghĩa Lộ, CLB Văn nghệ Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Lào Cai, CLB “Tương tư nàng ca sĩ” ở xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Một số tiết mục ngâm thơ, biểu diễn ca khúc phổ thơ từ sáng tác của hội viên CLB.

CLB Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, nổi bật là Ngày thơ Nguyên tiêu; gửi tác phẩm cho tạp chí Văn học nghệ thuật tỉnh và tham gia các trại sáng tác. Một số hội viên đã xuất bản tập thơ riêng, được ghi nhận qua các Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh hằng năm. CLB cũng tổ chức giao lưu thơ ca với các câu lạc bộ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Tuấn Vũ - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai, ghi nhận những đóng góp của CLB.

Nhân dịp này, CLB trao quà tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thôn 9, xã Thượng Bằng La.

Ban Tổ chức tặng quà học sinh nghèo vượt khó.

Với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, CLB Người yêu thơ Việt tỉnh Lào Cai đã trở thành ngôi nhà chung ấm áp của những người yêu thơ ca và trở thành sân chơi văn hóa tinh thần bổ ích, lan tỏa tính nhân văn, tình yêu quê hương đất nước.

Ban chủ nhiệm CLB giới thiệu, tặng thơ các đại biểu.

Thời gian tới, CLB tiếp tục phát triển hội viên, nâng cao chất lượng sáng tác; tổ chức các đợt sáng tác theo chủ đề gắn với hoạt động, sự kiện lớn của tỉnh và đất nước; tạo điều kiện để hội viên xuất bản tập thơ riêng. Qua đó, CLB góp phần lan tỏa đời sống văn hóa trong cộng đồng, xây dựng nông thôn mới và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.