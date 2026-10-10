Câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội gắn kết nghề nghiệp với trách nhiệm cộng đồng.

Tối ngày 09/10, Câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệmNgày Truyền thống Luật sư Việt Nam và một năm thành lập, với sự tham dự của đạidiện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội cùng nhiềuluật gia, luật sư và khách mời quan trọng.

Ông Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội nhân dịp ngày truyền thống Luật sư và kỷ niệm 1 năm thành lập.

Luật sư Phạm Danh Tín, Chủ tịch Câu lạc bộ Hà Tĩnh tại Hà Nội, Trưởng Văn phòng Luật sư Danh Tín (Ảnh: Phan Chính)

Phát biểu khai mạc, Luật sư Phạm Danh Tín, Chủ tịch Câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội,Trưởng Văn phòng Luật sư Danh Tín, cho hay phía sau mỗi hồ sơ pháp lý không chỉlà những điều khoản luật mà còn có quyền lợi, danh dự, niềm tin và tương laicủa con người, gia đình, doanh nghiệp.

Cộng đồng Luật sư hà Tĩnh tại Hà Nội luôn thể hiện tinh đoàn kết và gắn bó.

Theo ông Tín, luật sư cần kết hợp kiến thức chuyên môn, bản lĩnh với sựchính trực và lòng trắc ẩn. Bên cạnh tư vấn, tham gia tố tụng, đội ngũ luật sưcòn có trách nhiệm phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách vàhoàn thiện thể chế pháp luật.

Câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội được thành lập ngày 8/10/2023 dướisự quan tâm của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội. Sau một năm hoạt động, tổchức quy tụ hơn 70 thành viên, cùng sự đồng hành, cố vấn của nhiều luật gia,luật sư giàu kinh nghiệm, trong đó có Tiến sĩ, Luật sư Đặng Quang Phương và ôngTrần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ông Tín kỳ vọng câu lạc bộ trở thành nơi các luật sư đồng hương chia sẻkinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp và triểnkhai những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

Tiến sĩ, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Ảnh: Phan Chính)

Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam,nhắc lại vụ việc Nguyễn Ái Quốc bị bắt tại Hong Kong năm 1931 dưới tên Tống VănSơ. Theo câu chuyện ông chia sẻ, luật sư Frank Loseby cùng các cộng sự đã thamgia bào chữa, góp phần giúp Người được trả tự do.

Câu chuyện được ông Thịnh nhấn mạnh như một minh chứng về vai trò củaluật sư trong bảo vệ công lý, kể cả khi người được bào chữa không có khả năngchi trả thù lao. Qua đó, ông gợi mở về những giá trị cốt lõi của nghề: bảnlĩnh, trách nhiệm và sự tận tâm với lẽ phải.

Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội. (Ảnh: Phan Chính)

Ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tếcủa Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, cho biết, việc câu lạc bộ phát triển là niềm vui chung của cộng đồng người Hà Tĩnhtại Thủ đô.

Câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội gắn kết nghề nghiệp với trách nhiệm cộng đồng.

Theo ông Phúc, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội hiện có nhiều tổ chứcthành viên hoạt động trong các lĩnh vực doanh nhân, báo chí, y tế, văn nghệ vàtư vấn phát triển bền vững. Mạng lưới này góp phần kết nối người Hà Tĩnh xaquê, đồng thời huy động nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm hướng về địa phương,nhất là khi xảy ra thiên tai, bão lũ hoặc những hoàn cảnh khó khăn.

Sau một năm hình thành, Câu lạc bộ Luật sư Hà Tĩnh tại Hà Nội đứng trướcyêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vaitrò của đội ngũ luật sư trong đời sống xã hội.

Từ sự gắn kết nghề nghiệp đến trách nhiệm với quê hương, giá trị lâu dàicủa câu lạc bộ không chỉ nằm ở số lượng thành viên, mà còn ở những đóng góp cụthể cho công lý, cộng đồng và sự phát triển của Hà Tĩnh.