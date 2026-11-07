Câu lạc bộ Long An chia tay sân vận động gắn bó nhiều thập kỷ

Toàn cảnh sân vận động Long An, nơi từng được xem là “chảo lửa miền Tây”, gắn bó với nhiều thế hệ cầu thủ và người hâm mộ bóng đá địa phương. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Chiều 7/11, sân vận động Long An (phường Long An, tỉnh Tây Ninh) lại vang lên tiếng hò reo quen thuộc trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Long An và Bình Minh Sài Gòn, thuộc khuôn khổ vòng 7 Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Với những người yêu bóng đá địa phương, đây không đơn thuần là một trận đấu trong mùa giải mà còn là lần cuối họ được đến sân cổ vũ đội bóng thân thuộc tại nơi đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.

Những khán đài từng chứng kiến thời kỳ huy hoàng của Đồng Tâm Long An, những trận cầu làm nức lòng người hâm mộ giờ đây sẽ trở thành ký ức khó phai.

Với nhiều người, tình yêu bóng đá Long An không bắt đầu từ những danh hiệu hay con số thống kê, mà từ những lần theo chân người thân đến sân, những buổi chiều dõi theo từng pha bóng và cảm giác vỡ òa khi đội nhà ghi bàn.

Qua năm tháng, sân vận động trở thành điểm hẹn của những người cùng chung tình yêu với đội bóng. Có người theo dõi câu lạc bộ từ thuở còn trẻ, có người đưa con em đến sân để tiếp nối niềm đam mê, cũng có những người dù đội bóng không còn ở thời kỳ đỉnh cao vẫn đều đặn đến cổ vũ.

Trên khán đài chiều 7/11, người hâm mộ dõi theo từng pha bóng, dành những tiếng cổ vũ cho đội nhà. Với họ, kết quả chuyên môn vẫn quan trọng, nhưng ý nghĩa hơn cả là được thêm một lần chứng kiến đội bóng thi đấu trên mặt sân đã gắn với bao mùa giải, chiến thắng và kỷ niệm khó quên.

Chị Trần Thu Thảo, một cổ động viên trung thành của Câu lạc bộ Long An, cho biết chị đã theo dõi đội bóng qua nhiều giai đoạn, từ thời kỳ Đồng Tâm Long An thi đấu đỉnh cao đến những mùa giải nhiều khó khăn hơn. Với chị, sân vận động không chỉ là nơi xem bóng đá mà còn lưu giữ những kỷ niệm và tình cảm gắn bó với đội bóng.

“Có những trận đấu đến giờ tôi vẫn nhớ, đặc biệt là trận Đồng Tâm Long An gặp Hoàng Anh Gia Lai năm 2015. Hôm đó, khán giả đến sân đông chưa từng thấy, nhiều người có vé nhưng không thể vào sân, bên ngoài xảy ra cảnh chen lấn, bức xúc. Tôi cũng nhớ những trận khán đài kín chỗ, khán giả cùng hò reo theo từng pha bóng và chia sẻ niềm vui khi đội nhà chiến thắng. Qua nhiều năm, đội bóng có thể thay đổi, thành tích không còn như trước nhưng tình cảm người hâm mộ vẫn vậy. Hôm nay, tôi đến sân vừa để cổ vũ đội bóng, vừa muốn lưu giữ thêm một lần không khí quen thuộc này. Có lẽ sau trận đấu, điều đáng nhớ nhất không phải tỷ số mà là cảm giác được ngồi trên khán đài sân Long An,” chị Thảo chia sẻ.

Có mặt trên sân chiều 7/11, anh Trần Tấn Đạt, ngụ phường Long An, tỉnh Tây Ninh, cho biết từ khi còn nhỏ, anh đã được cha đưa đến sân xem bóng đá đều đặn mỗi cuối tuần.

Điều khiến anh lưu luyến nhất là không khí bóng đá từng hiện diện nơi đây, khi mỗi trận đấu của Đồng Tâm Long An đều thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Nhiều người từng cùng nhau đi xem bóng đá nay đã lớn tuổi, có gia đình và công việc riêng, nhưng mỗi khi nhắc đến sân Long An vẫn nhớ những buổi chiều sôi động trên khán đài.

Ông Trần Anh Tuấn, người hâm mộ gắn bó với CLB Long An gần 30 năm, có mặt theo dõi trận đấu cuối cùng trên sân Long An. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

“Ngày trước, đi xem bóng đá là niềm vui của rất nhiều người. Có khi không quen biết nhau, nhưng cùng mặc áo đội bóng, cùng hò reo khi đội nhà ghi bàn rồi trở nên thân quen. Sân vận động không chỉ là nơi các cầu thủ thi đấu mà còn là nơi mọi người gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê. Đội bóng chuyển sang sân mới là điều cần thiết, nhưng với những người từng có nhiều năm đến đây, chắc chắn sẽ có cảm giác hụt hẫng,” anh Đạt chia sẻ.

Những ký ức của người hâm mộ gắn liền với một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử bóng đá địa phương. Đầu những năm 2000, Đồng Tâm Long An vươn lên trở thành một thế lực của V-League. Hai chức vô địch quốc gia liên tiếp vào các năm 2005 và 2006 không chỉ đưa tên tuổi đội bóng đến gần hơn với người hâm mộ cả nước mà còn tạo nên niềm tự hào lớn đối với người dân Long An.

Trong những mùa giải ấy, sân Long An là điểm hẹn sôi động của bóng đá miền Tây. Những trận đấu lớn thu hút đông đảo khán giả, các khán đài rộn ràng tiếng trống, tiếng hò reo và sắc áo cổ động. Sân vận động từng được nhắc đến như một “chảo lửa” của miền Tây.

Với những người từng có mặt trong những ngày tháng ấy, ký ức không chỉ là những bàn thắng hay chiếc cúp vô địch, mà còn là cảm giác hòa mình vào hàng nghìn người cùng chia sẻ niềm vui và niềm tự hào về đội bóng quê hương.

Cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em, người từng gắn bó với giai đoạn thành công của Đồng Tâm Long An, cho rằng sân vận động này có ý nghĩa đặc biệt đối với những cầu thủ từng thi đấu tại đây.

Nơi này chứng kiến những năm tháng đáng nhớ trong sự nghiệp của họ, từ những trận đấu căng thẳng đến khoảnh khắc cùng đồng đội chạm tay vào các danh hiệu lớn.

“Nhắc đến Đồng Tâm Long An, chúng tôi không thể không nhớ đến sân vận động này. Đây là nơi chứng kiến những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của nhiều anh em cầu thủ. Điều đáng nhớ không chỉ là những chức vô địch mà còn là tình cảm của khán giả. Có những trận đấu, khi bước ra sân nhìn thấy khán đài đông kín người, chúng tôi cảm nhận rất rõ sự kỳ vọng và tình yêu mà người hâm mộ dành cho đội bóng. Đó là động lực để cầu thủ thi đấu hết mình. Chia tay sân Long An, những người từng gắn bó như chúng tôi chắc chắn không khỏi bồi hồi,” ông Phan Văn Tài Em chia sẻ.

Được xây dựng và hoàn thành vào năm 1984 sau khoảng 5 năm thi công, sân vận động Long An từng là một trong những công trình thể thao quy mô lớn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn khu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-Trường Thể dục thể thao có diện tích gần 7,5 ha, riêng khu vực sân vận động chính rộng hơn 2,3 ha. Sân được thiết kế với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, gồm các khán đài A, B, C, D. Bên cạnh đó là hệ thống sân tập, nhà thi đấu đa năng, nhà tập bóng chuyền, hồ bơi và các khu vực phục vụ huấn luyện, sinh hoạt của vận động viên.

Trong hơn 40 năm, nơi đây vừa là địa điểm tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao của tỉnh Long An cũ, vừa là nơi tập luyện, đào tạo nhiều thế hệ vận động viên.

Đặc biệt, sân vận động Long An gắn liền với thời kỳ phát triển mạnh mẽ của bóng đá địa phương, từng là sân nhà của Đồng Tâm Long An trong những năm tháng đội bóng thi đấu ở đỉnh cao.

Những trận cầu thu hút đông đảo khán giả cùng hai chức vô địch V-League liên tiếp năm 2005 và 2006 đã đưa sân Long An trở thành điểm hẹn bóng đá nổi bật của miền Tây, nơi ghi dấu thành tích của đội bóng và niềm tự hào của nhiều thế hệ người dân địa phương.

Tuy nhiên, sau hơn 40 năm khai thác, nhiều hạng mục của sân vận động đã xuống cấp, không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn và điều kiện tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp.

Công trình được đánh giá nguy hiểm cấp C về kết cấu; một số khu vực khán đài và hạng mục phụ trợ phải hạn chế sử dụng, khiến sức chứa thực tế thu hẹp đáng kể. Từ một địa điểm sôi động trong những mùa giải đỉnh cao, sân Long An dần không còn giữ được không khí như trước.

Ông Trần Anh Tuấn, người từng chứng kiến hầu hết các trận đấu của CLB Long An trên sân nhà trong gần 30 năm qua cho rằng, việc đội bóng chuyển địa điểm thi đấu là dấu mốc nhiều cảm xúc đối với những người yêu bóng đá địa phương.

Theo ông, sự thay đổi này là cần thiết, nhưng sân Long An vẫn giữ một vị trí riêng trong ký ức của những người từng gắn bó.

“Có những nơi dù không còn thường xuyên lui tới nhưng vẫn luôn giữ một vị trí đặc biệt trong ký ức. Sân Long An là một nơi như vậy. Những năm tháng bóng đá sôi động, những chiến thắng và tình cảm của khán giả dành cho đội bóng đã làm nên giá trị riêng của sân vận động này. Việc chuyển sang địa điểm mới là cần thiết, nhưng những ký ức về sân Long An sẽ còn được nhắc nhớ trong nhiều năm tới,” ông Tuấn chia sẻ.

Theo kế hoạch, Câu lạc bộ Long An dự kiến chuyển sang thi đấu tại sân thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cơ sở 2 ở xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, từ ngày 1/12/2026. Tương lai khu đất sân vận động Long An cũng đang được tính toán.

Trước đó, tỉnh Tây Ninh quyết định dừng chủ trương đấu giá khu đất rộng gần 7,5 ha, từng được dự kiến thu về hơn 1.822 tỷ đồng. Thay vào đó, tỉnh nghiên cứu phương án quản lý, sử dụng tổng thể khu đất gắn với quy hoạch đô thị Tân An, hướng đến phục vụ lợi ích cộng đồng.

Phường Long An đề xuất xây dựng công viên, quảng trường tại khu vực này. Cùng với đó, định hướng xây dựng sân vận động mới đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu cấp quốc gia và quốc tế cũng được đặt ra trong quá trình tính toán phát triển hạ tầng thể thao địa phương.

Trận đấu chiều 7/11 khép lại với tỷ số hòa 1-1, cũng là lần cuối các cầu thủ Câu lạc bộ Long An thi đấu trên mặt sân quen thuộc. Từ mùa giải tới, đội bóng sẽ chuyển sang địa điểm mới, người hâm mộ vẫn tiếp tục theo chân và chờ đợi những chiến thắng.

Sân Long An có thể không còn, nhưng những trận cầu đáng nhớ, tiếng reo vui và ký ức về một thời bóng đá cuồng nhiệt vẫn sẽ còn mãi trong lòng người hâm mộ./.