Câu lạc bộ liên thế hệ chăm lo người cao tuổi

Tại các xã Vô Tranh và Đồng Hỷ, những hoạt động thiết thực này được duy trì ngay trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ.

Thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở xóm Phú Nam (xã Vô Tranh) tập dân vũ trong buổi sinh hoạt tháng 10-2026.

Trong buổi sinh hoạt cuối tháng 10 của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Phú Nam, xã Vô Tranh, các hội viên cao tuổi được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp với tình trạng huyết áp cao.

Nội dung tư vấn được thực hiện theo nhu cầu của từng người, giúp hội viên giải đáp những thắc mắc về sức khỏe ngay tại nơi sinh hoạt. Người trực tiếp tư vấn là ông Lê Hồng Phong, Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Từng là bác sĩ trước khi nghỉ hưu, hiện ông tiếp tục làm cộng tác viên chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Ông Phong cho biết: Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, ông thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra huyết áp, cân nặng và nhắc nhở hội viên khám sức khỏe định kỳ. Qua đó, hội viên nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, đồng thời gắn bó hơn với các hoạt động của Hội Người cao tuổi.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, Câu lạc bộ duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm tạo không khí vui tươi, khuyến khích hội viên giao lưu, rèn luyện. Thành lập từ năm 2023, đến nay, Câu lạc bộ có 60 thành viên, thường xuyên tổ chức tập dưỡng sinh, luyện hát dân ca. Đây cũng là dịp để người cao tuổi gặp gỡ, chia sẻ và tích cực tham gia các phong trào tại khu dân cư.

Thành viên Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở xóm Phú Nam (xã Vô Tranh) trao đổi về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Bà Phùng Thị Tơ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vô Tranh, cho biết: Hội chú trọng duy trì các hoạt động dưỡng sinh, văn nghệ và mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau. Những hình thức sinh hoạt này không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện, giao lưu mà còn khuyến khích hội viên tham gia các hoạt động cộng đồng. Thời gian tới, Hội tiếp tục phát triển những loại hình câu lạc bộ phù hợp, góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Không chỉ chăm lo đời sống và sức khỏe, các câu lạc bộ liên thế hệ còn tạo cơ hội để người cao tuổi truyền lại vốn hiểu biết, kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Tại xã Đồng Hỷ, hoạt động này gắn với việc gìn giữ tiếng nói, làn điệu hát Soọng Cô và những tập quán truyền thống của người Sán Dìu.

Câu lạc bộ Liên thế hệ tại đây có 60 thành viên, gồm 40 người cao tuổi và 20 người thuộc các lứa tuổi khác. Bà Trương Thanh Tâm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ, cho biết: Các thành viên đã tìm những người cao niên am hiểu văn hóa để hướng dẫn tiếng nói, sau đó truyền dạy lời hát. Cùng với sưu tầm phong tục, tổ chức giao lưu, Câu lạc bộ còn chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, trong đó có nghề trồng lan tại địa phương. Qua những hoạt động này, người cao tuổi có thêm điều kiện trao truyền kiến thức, kinh nghiệm và những giá trị văn hóa cho lớp trẻ.

Không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho người cao tuổi, mô hình còn tạo cầu nối giữa các thế hệ, khuyến khích sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.