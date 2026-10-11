Câu lạc bộ doanh nghiệp Thanh Hoá kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam

Hòa chung không khí cộng đồng doanh nghiệp hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 8/10, Câu lạc bộ doanh nghiệp Thanh Hoá tại Tp.HCM khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) đã long trọng tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 với sự tham gia của hơn 100 hội viên.

Câu lạc bộ doanh nghiệp Thanh Hoá tại Tp.HCM khu vực 2 họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004 - 13/10/2026

Tại buổi họp mặt, Câu lạc bộ doanh nghiệp Thanh Hoá tại Tp.HCM khu vực 2 đã ôn lại truyền thống và ý nghĩa Ngày Doanh nhân Việt Nam; tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp xứ Thanh đang làm ăn và sinh sống trên địa bàn Bình Dương (cũ) cũng như ở các tỉnh thành phía Nam đối với cộng đồng và quê hương. Đồng thời, kết nối hội viên, thúc đẩy hợp tác và phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Thanh Hóa tại Tp.HCM khu vực 2 cho biết: Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp để chúng ta cùng nhìn lại, ghi nhận và trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời cũng là dịp để những người làm doanh nghiệp gặp gỡ, sẻ chia, kết nối và tiếp thêm động lực cho nhau trên hành trình phía trước.

Ông Nguyễn Hữu Khoa - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Thanh Hóa tại Tp.HCM khu vực 2 phát biểu tại sự kiện

Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là một nguồn động viên mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.

Với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Thanh Hóa tại Tp.HCM khu vực 2, chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một cộng đồng doanh nhân đoàn kết, trách nhiệm, gắn bó và cùng phát triển; nơi mỗi hội viên không chỉ tìm thấy cơ hội giao thương, hợp tác mà còn tìm thấy sự đồng hành, sẻ chia và tình cảm của những người con xứ Thanh xa quê.

Câu lạc bộ Doanh nghiệp Thanh Hóa tại Tp.HCM khu vực 2 ra mắt ban điều hành mới nhiệm kỳ 2026 - 2030

Cũng trong dịp này, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Thanh Hóa tại Tp.HCM khu vực 2 đã ra mắt ban điều hành mới nhiệm kỳ 2026 - 2030 với 16 thành viên, ông Nguyễn Hữu Khoa giữ vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ; đồng thời, Câu lạc bộ cũng giới thiệu hội viên mới tham gia.

Bên cạnh đó, buổi họp mặt còn chứng kiến nhiều ký kết hợp tác ghi nhớ giữa các doanh nghiệp trong Câu lạc bộ, gồm: giữa Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuân Thu với Công ty TNHH Sản xuất Trang trí Nội thất Lê Đình; Công ty Cổ phần Thiết kế và Xây dựng Triệu Sơn với Công ty Phòng cháy chữa cháy Phúc Bảo An Holdings; Công ty TNHH TM Dịch vụ Ngân Thiên Phú với Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị Trấn Kim; Công ty TNHH Tư vấn Quản lý Pháp lý Duy Nghĩa với Công ty TNHH Thạch cao Tân Hoàng Linh…

Nhiều hoạt động ký kết hợp tác diễn ra trong sự kiện

Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của đội ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu của nền kinh tế Việt Nam, đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước qua các thời kỳ lịch sử của Cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của doanh nhân ngày càng quan trọng và đòi hỏi sự đảm đương lớn. Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh họ mà còn là cơ hội để những doanh nhân tài năng và có ý thức trách nhiệm thể hiện sự cam kết của họ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.